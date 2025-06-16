Forbes gazetecileri Ermenistan’da!

Ermenistan Turizm Komitesi’nin yıllık programı kapsamında düzenlenen tanıtım ziyareti çerçevesinde, Forbes uluslararası dergisinin gazetecileri Ermenistan’da bulunuyor.

Ermenistan Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Turizm Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, gazeteciler ülkenin simge niteliğindeki turistik mekanlarını ziyaret etti: Garni Pagan Tapınağı, Geghard Manastırı ve “Taşların Senfonisi”.

Söz konusu gezi kapsamında gazeteciler, Syunik Airport havayolu şirketinin desteğiyle Yerevan’dan Kapan’a seyahat etti. Bu ziyaretin amacı, Gastrocamp Kapan 2025 girişimi çerçevesinde Ermenistan’ın güneyini keşfetmek ve Ermeni mutfağının lezzetlerini tatmaktı.

Ziyaret, ülkenin kültürel ve gastronomik zenginliklerini dünya kamuoyuna tanıtmayı hedefliyor.

ERMENİ HABER AJANSI