Ermeni Soykırımı’nın hukuki ve tarihsel yönleri ele alındılar

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde (ESME), geçtiğimiz hafta boyunca düzenlenen üç akademik konferans kapsamında soykırım araştırmalarıyla ilgilenen uzmanlar, uluslararası hukuk, Ermeni Soykırımı’nın tarihsel, hukuki ve insani boyutlarını değerlendirdiler. Haber, Müze-Enstitü tarafından kamuoyuna duyuruldu.

7 Haziran’da, Regensburg’daki Leibniz Doğu ve Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Enstitüsü (IOS) araştırmacısı ve ESME’nin davetli kıdemli hukuk uzmanı Artur Simonyan, “Uluslararası Hukuk Tarihinin Sovyet Sonrası Politikası” başlıklı sunumuyla söz aldı. Simonyan, uluslararası hukukun gelişim aşamalarına değinirken, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bölgedeki hukuk anlayışının genellikle Avrupa-merkezli yaklaşımlar benimsediğini, ancak bu yaklaşımların yerel hukuk kültürü ve siyasi gerçekliklere yeterince uyarlanmadığını vurguladı. Ona göre bu metodolojik bağımlılık, hukuki sistemlerin tek yönlü modernizasyonuna neden olmuş ve Sovyet hukuk mirasının yeniden değerlendirilmesi ihtimalini göz ardı etmiştir.

11 Haziran’da, Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü İnsan Hakları Araştırmaları Programı’nın kurucu direktörü Prof. Keith David Watenpaugh, “Ermeni Soykırımı ve Amerikan İnsani Yardımı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Watenpaugh, Ermeni Soykırımı döneminde ABD’nin verdiği insani destekleri detaylandırarak özellikle Yakın Doğu’daki yardım projeleri, bu projelerin amaçları ve görev alan aktörler hakkında bilgi verdi.

12 Haziran’daki son konferansta ise Basel Üniversitesi’nden Dr. Annika Törne, “Ermeni Soykırımı Sırasında Dersim Üzerinden Kaçış Yolu” başlıklı sunumuyla konuşma yaptı. Törne, Dersim bölgesinin soykırım yıllarında nasıl binlerce Ermeni için bir sığınak haline geldiğini tarihsel kaynaklara dayanarak adım adım analiz etti.

ERMENİ HABER AJANSI