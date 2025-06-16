Başbakan, Ermenistan’ın 2025 yılı sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamayı ve AGİT Minsk Grubu’nu feshetmeyi planladığını duyurdu

Başbakan, Ermenistan’ın 2025 yılı sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamayı ve AGİT Minsk Grubu’nu feshetmeyi planladığını duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag’da düzenlenen GLOBSEC 2025 forumu çerçevesinde yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın 2025 yılının sonuna kadar Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalamayı ve AGİT Minsk Grubu formatında oluşturulmuş müzakere yapılarını feshetmeyi hedeflediğini belirtti.

“Azerbaycan, AGİT Minsk Grubu yapılarını feshetme meselesini gündeme getiriyor ve genel olarak bu, bizim için kabul edilebilir bir gündem. Ancak çok önemli bir husus var: Çatışma sayfası Azerbaycan topraklarında kapanırken, bu durumun Ermenistan topraklarına yönelik yeni taleplere dönüşmeyeceğinden emin olmalıyız,” dile getirdi.

Başbakan, bazı Azerbaycan çevrelerinin Ermenistan’ın egemen topraklarının yaklaşık %60’ını “Batı Azerbaycan” olarak adlandırdığını ve bunun Ermenistan’a karşı açık bir toprak talebi olduğunu vurguladı.

“Bizim yaklaşımımız, barış anlaşmasını imzalamak ve eş zamanlı olarak bu mekanizmaları feshetmektir. Bunu en azından bu yıl sonuna kadar hayata geçirmeye çalışmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan’ın, anlaşmanın imzalanması ve onaylanması süreci kapsamında Azerbaycan ile istişareleri hızla sürdürmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu