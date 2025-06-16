Arjantin liderinden Papa’ya gizemli hediyenin şifreleri

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, geçen hafta Vatikan’da yeni Papa ile bir araya gelerek tüm dünyayı şaşırtan bir hediye verdi. Tarihi bir belge ve el dokuması vikunya pançosunun yanı sıra, sosyalizme sert eleştiriler getiren Friedrich Hayek’in 1988 tarihli “Ölümcül Kibir: Sosyalizmin Hataları” kitabını Papa’ya takdim etti.

‘EN DEĞERLİ HEDİYE’

Wall Street Journal’ın “en değerli hediye” olarak nitelendirdiği bu eser, aslında sadece 19 dolara satılıyor olabilir; ama taşıdığı mesaj dünya siyasetini ve ekonomisini derinden sarsacak türden.

‘ÖLÜMCÜL BİR KURUNTU’

Kitapta, merkezi planlamanın ve devlet müdahalesinin ekonomide yol açtığı yıkım anlatılıyor. Hayek, “İnsanın dünyayı kendi arzularına göre şekillendirebileceği” yanılgısını “ölümcül bir kuruntu” olarak nitelendiriyor ve özgür piyasa ekonomisinin, milyonlarca bireyin etkileşimiyle şekillendiğini vurguluyor.

KİTABIN MESAJI NE?

Peki, Arjantin lideri neden Vatikan’ın ruhani liderine böyle güçlü ve tartışmalı bir ekonomi kitabı verdi? Wall Street Journal yazarı Andy Kessler, kitaptan şu önemli ifadeyi paylaşıyor:

Ahlak, akılla değil, insanların birlikte yaşarken oluşturduğu kurallarla şekillenir. Bu kurallar aklın gelişmesini sağlar.

Milei’nin bu hediyesi sadece bir kitap değil; ekonomi ve ahlak arasındaki bağlantıyı vurgulayan güçlü bir mesaj olarak uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından yorumlandı.

Milliyet Gazetesi