Patrik Maşalyan’dan Paşinyan-Eçmiadzin gerilimi hakkında açıklama

Ermenistan Başbakını Nıkol Paşinyan 2018 Kadife Devirimi’nden bu yana anlaşmazlık içinde olduğu Tüm Dünya Ermenileri Ruhani Önderi Katolikos II. Karekin’e yönelik bir dizi eleştiri gündeme getirmiş, Yüksek Ruhani Konsey de bu eleştirilere yanıt vermişti. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan konuya dair bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan tarafından Tüm Dünya Ermenileri Ruhani Önderi Katolikos II. Karekin’e yöneiik sarsıcı iddialar tüm Ermeni dünyasını derinden etkiledi. Ermeni dünyasında her düzeyde devam eden şiddetli tartışmalar, Ermeni meseleleriyle ilgilenen herkes için endişe verici düzeyde kaygı kaynağı olmaktadır.

Tartışmalar yaygınlaştığında, bazı çevreler şimdiden “yeni bir katolikos” seçilmesi hakkında konuşmaya başladılar ve benim adım da İstanbul Patriği olarak, bazı kişiler tarafından belirli güçlerce önceden belirlenmiş “yeni katolikos” adayı olarak anılmaya başlandı. Bu nedenle gereksiz konuşmaları önlemek için aşağıdaki gerçekleri açıklama borcunu hissediyorum:

A. Bin yıllık kilise geleneklerimiz ve ruhban disiplinimiz bizden, mevcut katolikos tahtta olduğu sürece asla yeni bir katolikos seçmeyi arzulamamayı, hatta düşünmemeyi bile talep eder. Şu anki Bütün Ermenilerin Katolikosu, II. Karekin Hazretleridir. Kilise düzeninin tüm üyeleri ve bütün inananlar, seçilmiş kutsal Patriklerine itaat etmeli, sadık kalmalı, korumalı ve Tanrı kendisine yıllar boyunca patrikhane tahtında bulunmayı nasip ettiği sürece onun için sürekli dua etmelidir.

B. Bu günlerde Sayın Başbakan tarafından bu konunun gündeme getirilmesi, özellikle 2026’da yapılacak siyasi seçimler göz önüne alındığında, açık şekilde siyasi bağlantılıdır. Mesele tüm siyasi çıkarları aşan bir niteliğe sahiptir ve eğer böyle hassas şekilde ele alınmazsa, Kilise-Devlet çatışması durumu ortaya çıkacaktır. Bu durumda pozisyonumuz açık: Kutsal Apostolik Kilisemizin çıkarlarını ve bağımsızlığını tüm dış baskılara karşı korumak.

C. Biz çözümü sabırla 2026 seçimlerini bekleme konusunda görüyoruz. Eçmiadzin zaten 2026’da Kilise Temsilciler Meclisi’ni toplamaya çağırmıştır. Hatta bunun Milli Kilise Meclisine dönüşmesi bile mümkündür. Şahsen biliyoruz ki Yüce Patrik de bu durumdan çok yorulmuştur. Ancak bildiğimiz kadarıyla onun karakteri dış siyasi baskılar altında geri adım atmama yönündedir ve bu onun hakkıdır.

Apostolik kilisemizin refahını ve Ermenistan’ın istikrarını içtenlikle düşünen herkese babacan tavsiyemiz şudur: Bir an geri çekilin ve Tanrı’nın huzurunda durun, haç çıkarın ve durumu dua ve tövbe ile İsa Mesih’in egemenliğine bırakın. Gelin, birbirimizi hedef almaktan vazgeçelim ve birbirimize Tanrı’nın bize gösterdiği merhameti gösterelim.

“Ya RAB, sevgini göster bize, Kurtarışını bağışla! Sevgiyle sadakat buluşacak, Doğrulukla esenlik öpüşecek. Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek, Toprağımızdan ürün fışkıracak.” Mezmur 85:7,10,12

Herkese barış olsun”

(Bu konuda ayrıca bkz: Paşinyan: Yeni Katolikos, oluşturulacak bir Koordinasyon Kurulu tarafından seçilsin)

Agos