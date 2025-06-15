Kol düğmesiz çıkmam abi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun “ayin modası” tercihleri dikkati çekiyor. Papa XIV. Leo , 8 Mayıs’taki seçimlerden sonra kalabalığı ilk kez selamlamak için Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın locasına çıktığında , ayin modası meraklıları durumu fark etti: Bir önceki Papa Francis’in tercih ettiği sade beyaz cüppe ve gümüş haç gitmişti. Kırmızı saten omuz pelerini, altın işlemeli bordo stola (geleneksel giysi) ve çift katlı ipek altın kordonla tutulan altın haç geri gelmişti. Yeni Papa, ilk birkaç haftasında, kol düğmeleri, beyaz pantolonlar ve dantellere verdiği önemi gösterdi. Leo, 18 Mayıs’ta “kutsal suyu” serpmek için kolunu uzattığında, bir önceki Papa Francis’in kaçındığı gömleğindeki kol düğmeleri ortaya çıktı. Ayrıca bir amitto ve bir cingulum ile bir alb giyiyordu. Amitto boyuna dolanan dantel bir keten kumaş, alb tören giysisinin altına giyilen beyaz tunik ve cingulum ise kemer görevi gören püsküllü örgülü bir ip. Fotoğrafçıların uzun objektifleri papanın her hareketine odaklanmasaydı, Leo’nun Francis’in standart siyah pantolonundan daha geleneksel beyaz papalık pantolonuna geçişi fark edilmeyebilirdi. Milliyet Gazetesi