Samuelian Kütüphanesi’nin 300 Ermenice kitabı açık artırmayla satıldı

Paris’te 1930’da açılıp 2016’da kapanan H. Samuelian Librarie Oriantale’de yer alan 300’den fazla Ermenice kitap ve el yazması, açık artırmayla satıldı.

Doğu edebiyatında uzmanlaşmış H. Samuelian Librarie Oriantale’in bünyesinde bulunan onbinlerce kitaptan 300’den fazla Ermenice kitap ve elyazması, dün yapılan bir açık arttırmayla satıldı.



1930 yılında Hrant Samuelian’ın Paris’e sürgün edilmiş olan İstanbullu Ermeni P. Palenc’in koleksiyonunu satın alarak Paris’in ‘Latin Mahallesi’ (Monsieur-le-Prence) 51. Sokakta kurduğu H. Samuelian Librarie Oriantale, 1977 yılında vefatına kadar Samuelian’ın kendisi tarafından işletildi. Daha sonra ise çocukları Alis Aslanian ve Aram Serge Samuelian’a geçen kitapevi, 2016 yılında kapandı.

Doğu Edebiyatında uzmanlaşmış olan kitabevi, varlığı boyunca, Ermenistan ve Ermeniler ile ilgili eserlerin yanı sıra Yakındoğu, Ortadoğu (Arapça, Farsça, Türkçe), Uzakdoğu (Hintçe, Çince, Japonca), Rusya, Yunanistan ve Afrika ile ilgili eserlere yer verdi. Ermeni Soykırımı’nın ardından Fransa’ya gelen mültecilerden oluşan 1930’ların Ermeni diasporası için kitabevi büyük bir önem taşıyordu. Tarihçi Anahide Ter Minasyan kitabevini mülteciler yeni yerlerine yerleştiklerinde ve diasporaya dönüştükleri süreçte Ermeni okuyucuların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir oluşum olarak tanımlamıştı.

Zaman zaman kitaplar da yayımlayan kitabevinin katalogları ve dünya çapında muhabir ağı; entelektüelleri, tarihçileri, gazetecilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu kişiler arasında Jirair Dedeyan, Georges Dumézil, Émile Benveniste, Henry Corbin, Frédéric-Armand Feydit, Fernand Braudel, Gilbert Dagron, Claude Cahen, Gevorg Jeranian, P. Sirarpie Ter Nersisyan, Serge Venturini ve Nina Garsoian gibi çok sayıda isim de yer alıyordu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/33873/samuelian-kutuphanesi-nin-300-ermenice-kitabi-acik-artirmayla-satildi