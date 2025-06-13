Melikcan Zaman gözyaşlarıyla uğurlandı

İşhan Erdinç

11 Haziran Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybeden Yeşilköy Ermeni Okulu Müdürü Melikcan Zaman için bugün (13 Haziran) Yeşilköy Surp Stepannos Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene geniş bir katılım oldu, kilisedekiler ve kabristandakiler gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın riyaset ettiği törene AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Yeşilköy Kilisesi Vakfı yönetim kurulu, Yeşilköy Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, Yeşilköy Okulu’ndan Yetişenler Derneği, şefliğini üstlendiği Sayat Nova Korosu, Melikcan Zaman’ın sanat dünyasından dostları katıldı. Melikcan Zaman, aynı zamanda yazar Takuhi Tovmasyan’ın da evladıydı.

Toplanan kalabalık kiliseye sağmadı ve Yeşilköy Okulu bahçesinde dev ekran kuruldu. Kilisedeki törende konuşma yapan Üstrahip Hovagim Seropyan, “Bugün buraya Melikcan Zaman için toplandık. Kendisi iyi bir dost, iyi bir müdür, iyi bir eğitmen ve iyi bir müzisyendi” dedi. Seropyan “Melikcan Zaman bu büyük kalabalığı buraya toplayarak bize son bir ders veriyor. O da sevgidir. Öğrenciler derslerin bir an önce bitmesini isterler. Ama biz bugün bu dersin bitmesini istemiyoruz. Ne yazık ki birkaç dakika sonra bu ders bitecek. Ama biz bir gün onunla mutlaka başka bir derste buluşacağız. O zaman öğretmenimiz Tanrı olacak” dedi. Tören biterken ailesi ve dostlarının yanısıra Yeşilköy Okulu öğrencileri de gözyaşlarına hakim olamadı. Etkileyici bir konuşma yapan Üstrahip Seropyan’ın üzüntüsü de konuşmasına yansıdı.

Kilisedeki törenin ardından okulun bahçesinde, Sayat Nova Korosu’nun konserinden bir kesit ekrana yansıtıldı. Yeşilköy Okulu İngilizce Öğretmeni Dilara Şabcıyan, “Bizler sadece müdürümüz değil, aynı zamanda ağabeyimizi kaybettik. Kalbimizin sesi anlatılacak, tarif edilecek gibi değil. Hâlâ inanamıyoruz nasıl gittiğine ve gidebildiğine. Yakıştıramıyoruz bu vedayı sana” derken Ermenice öğretmeni Karin Akal, “İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki görevini bırakarak okulumuzun müdürü oldu. 43 yaşına kadar önemli işler yaptı. Yeri doldurulamaz” ifadelerini kullandı.

Melikcan Zaman, kilisedeki törenin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kilisedeki törenin ardından okulun bahçesinde, Sayat Nova Korosu’nun konserinden bir kesit ekrana yansıtıldı.

Eğitim ve müzikle dolu bir yaşam

Melikcan Zaman 1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretimini Feriköy Merametçiyan Ermeni Okulu’nda tamamladıktan sonra önce yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümüne, sonra Prof. Çiğdem Yonat İyicil’in öğrencisi olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman bölümü tam zamanlı programına kabul edildi.

Üniversite eğitiminin ardından 2010 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini, 2013 yılında ise T. C. Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.

2005-2007 yılları arasında Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi “müzik bölüm başkanlığı”, 2008-2011 yılları arasında da Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) eğitim koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

İstanbul Erkek Lisesi, Özel Ortaköy Tarkmanças Ermeni İlk ve Ortaokulu, Özel Pangaltı Mıhitaryan Ermeni İlk ve Ortaokulu ile Lisesi, Özel Yeşilköy Ermeni İlk ve Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yaptı. 2015 yılında Özel Zaman Eğitim Kurumlarını kurdu.

2004 yılından itibaren İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde 30’dan fazla oyunda “müzik direktörü” olarak görev yapan Melikcan Zaman İstanbul Devlet Tiyatroları müzik direktörlüğü, Sayat Nova korosu şefliği, Akademi-Z kurucu temsilciliği ve Özel Yeşilköy Ermeni İlk ve Ortaokulu müdürlüğü görevlerini sürdürmekteydi.

Melikcan Zaman, sanat dünyasında da önemli izler bıraktı. Zaman, ‘Erkek Arkadaş’, ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’, ‘Purnima ve Sırlar Ormanı’, ‘Sessizliğin İçinden’, ‘Yunus Emre’, ‘Günün Çorbası’, ‘Siz Ne Dersiniz’ adlı oyunların müziklerini hazırladı; ‘Açıl Kafam Açıl’, ‘Muhteşem Gatsby’, ’57. Alay’ adlı oyunlarda müzisyenlik yaptı; ‘Tersine Dünya’, ‘Lay Lay Lom’, ‘Yüzünde Yüzler’ ve ‘Şark Dişçisi’ adlı oyunlarda korrepetitör olarak yer aldı ve ‘Jekyll & Hyde’ adlı müzikalin yapımcılığını üstlendi.

Melikcan Zaman- Ferda Zaman çifti Nora isminde bir de kız çocuk sahibiydi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/33883/melikcan-zaman-gozyaslariyla-ugurlandi