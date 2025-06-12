Ermenistan’da 500 milyon dolarlık 𝗔𝗜 fabrikası inşa edilecek

Ermenistan, yapay zekâ alanında küresel harekete gözlemci olarak değil, yeni fırsatlar yaratan bir aktör olarak katılıyor.

Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Firebird şirketi, Ermenistan Hükûmeti ve NVIDIA’nın aylar süren hazırlık çalışmalarının ardından, bölgenin teknoloji haritasını kökten değiştirecek ortak bir projeye başladıklarını duyurdu.

Proje kapsamında:

500 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılacak,

Binlerce NVIDIA Blackwell GPU kurulacak,

100 megawatt’tan fazla kapasiteli bir altyapı oluşturulacak,

Faaliyete geçme tarihi 2026 yılı olarak belirlendi.

Bakan Hayrapetyan şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zekâ fabrikası; yenilik, eğitim, bilim ve girişimcilik için bir platform olacak. Bu merkez, yerel ve uluslararası start-up’ların gelişimini destekleyecek, bilim ile teknolojiyi birbirine bağlayacak ve Ermenistan’ı yapay zekânın gerçek üretim noktası olarak bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirecek.”

Hayrapetyan, bu girişimin Ermenistan’ın küresel teknolojik değişimlere sadece tepki vermekle kalmayıp, aynı zamanda bu süreçlerin aktif bir parçası olduğunu da gösterdiğini vurguladı.

“Bu, yerel potansiyelin küresel gelişmelere uygun modern çözümler üretmesi için yeni bir platform oluşturuyor. Bu proje, ülkemizin uzun vadeli teknolojik ilerlemesi için stratejik bir yatırımdır,” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu