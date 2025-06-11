Yaz aylarında Yerevan, Rus turistler için en popüler rotası oldu, Bakü’ye talep ikiye kat azaldı

OneTwoTrip seyahat planlama servisinin araştırmasına göre, 2024 yaz sezonuyla karşılaştırıldığında, Rusya vatandaşlarının Paris ve Barselona’ya yönelik uçak bileti talepleri iki kat artmış durumda. Buna karşılık, Seul ve Tiflis gibi destinasyonlara olan ilgi yaklaşık %20 oranında azaldı. TASS haber ajansının aktardığına göre, Avrupa şehirlerine olan ilginin kayda değer biçimde yükseldiği belirtiliyor.

“Geçen yaza kıyasla, Paris ve Barselona’ya gitmeyi planlayan Rus gezginlerin sayısı iki katına çıktı. Aynı zamanda Almatı da benzer bir popülerlik artışı yaşadı. Minsk’e (+%38) ve Antalya’ya (+%19) yönelik uçuş talepleri de yükseldi. Ancak bazı şehirler turist çekme açısından gerileme gösterdi: Seul %20, Tiflis ise %17 oranında ilgi kaybına uğradı,” ifadelerine yer verildi.

Araştırmaya göre, bu yaz Yerevan en çok tercih edilen yurt dışı destinasyonu oldu. Uçak bileti rezervasyonlarının %7,9’u Ermenistan’ın başkentine yapıldı; ancak bu oran geçen yıla kıyasla 17 puanlık bir düşüşü temsil ediyor.

İstanbul (%6,6, +12 puan artış) ve Bakü (%5, ancak talepler yarı yarıya azaldı) da turistler arasında rağbet görüyor. İlk 10 listesinde ayrıca Minsk (%4), Paris (%3,8), Antalya (%3,2), Tiflis (%2,9), Almatı (%2,8), Barselona (%2,7) ve Seul (%2,3) yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu