UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yeni Ermeni anıtları dahil edilecek

Garni Tapınağı, Taş Senfonisi ve Yerevan’daki Urartu mirasının UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi planlanıyor.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan, 2024 devlet bütçesinin uygulanması sonuçlarıyla ilgili Ermenistan Ulusal Meclisi’nde yaptığı sunumda, “29 yıllık aradan sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne yeni bir anıt ekledik: Tiridat Katedrali’nin ejderha taşları ve kültürel peyzajı. Ayrıca iki yeni anıt daha bu listede yer alacak,” dedi.

Bakan, uzun bir aradan sonra UNESCO Dünya Mirası listesine Ermeni anıtlarının dahil edilmesi için doğrudan çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu çalışmaların bütçe tahsisleri ve kararlı kurumsal faaliyetler sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

“İki başvuru yaptık ve şu anda çalışma sürecinde belli bilgiler mevcut. Yakında bu resmi olarak da teyit edilecek. Bunlar Garni ve Taş Senfonisi’ni kapsayan tek bir başvuru ile Yerevan’daki Urartu mirasıdır,” diye ekledi.

Andreasyan, uzun süren aradan sonra iyi bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI