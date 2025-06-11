Komşuda biftek fiyatına Türkiye’de hamburger

Yunanistan’daki mekânların yiyecek ücretlerinin Türkiye’deki tatil beldelerine göre biraz daha ucuz olduğu görülürken, euro kurunun sürekli yükselmesi nedeniyle iki yerdeki ücretler el yakıyor.

Mesut Yılmaz – Milliyet dünkü manşetiyle Türkiye’deki plaj fiyatlarını gündeme taşırken yurt dışında dünyaca ünlü birçok plaja giriş için ücret ödemek gerekmediğine, özellikle Yunanistan’da plajların ücretsiz olduğuna dikkatçi çekmişti. Peki plajlar pahalı da yemekler ucuz mu? Türkiye ile komşu Yunanistan arasındaki mekânlarda yiyecek fiyatlarındaki fark da dikkat çekiyor. 1 euro’nun 45 liraya gelmesi nedeniyle aradaki farkın kapanmasına rağmen komşudaki fiyatlar hâlen daha ucuz. Yine de iki ülkedeki yemekler cep yakıyor.

Biftek 22 euro

Yunanistan’ın en lüks yeri olan Mylos Restaurant’da dana biftek ile Bodrum’daki hamburger fiyatı neredeyse aynı. Mylos Restaurant’ta biftek 22 euroya (990 lira) satılırken, Bodrum’da bir hamburgerin ise bin lira olması dikkat çekiyor. Aynı restoranda ise salatanın menüdeki fiyatı 675 lira… Türkiye’deki birçok iş insanının gittiği Mylos Restaurant’ta ıstakoz ise 4 bin liradan müşteriye sunuluyor.

YUNANİSTAN’DA FİYATLAR

Mylos Restaurant: ■ Salata: 15 euro (675 lira)

■ Dana biftek: 22 euro (990 lira) ■ Istakoz: 45 euro (4 bin 50 lira)

Zorbas Restaurant: ■ Carpaccio: 15 euro (675 lira) ■ Salata: 9 euro (405 lira) ■ Çay: İki euro (90 lira)

TÜRKİYE’DE FİYATLAR

Bodrum Mavi Suite: ■ Klasik burger: 900 lira ■ Ton balıklı sandviç: 800 lira Bodrum Pürtelaş: ■ Gavurdağı Salata: 480 lira Lahmacun: 145 lira Adana: 1020 lira Bodrum Azur Restaurant: ■ Deniz börülcesi: 410 lira ■ Lakerda: 590 lira Levrek marine: 520 lira ■ Girit kabak: 570 lira ■ Tereyağında karides: 1050 lira ■ Balık porsiyon: 1100-1900 lira Bonventi Bodrum: ■ Dana Carpaccio: 730 lira ■ Et tandır taco: 1100 lira Kuzu incik: 1250 lira ■ Deniz mahsüllü pizza: 960 lira Bodrum Maça Kızı: ■ Lahmacun: 900 lira

Milliyet Gazetesi