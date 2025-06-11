Japon Büyükelçi: “Ermenistan tarihi bir dönüm noktasında, aynı anda birçok ciddi zorlukla karşı karşıya”

“Orbeli” merkezine verdiği röportajda Japonya’nın Ermenistan Büyükelçisi Aoki Yutaka, bölgedeki zorluklar ve fırsatlar ile Japonya’nın buradaki stratejik çıkarlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi, önce Güney Kafkasya’daki üç ülkeyi Japonya’nın genel perspektifiyle özetleyerek açıklamalarına başladı.

“Jeopolitik açıdan Ermenistan, Rusya, İran ve Türkiye gibi üç büyük güç tarafından çevrelenmiş durumda. Japonya, bu ülkelerin karmaşık bir tarihi geçmişe sahip olduğunu anlıyor. Bu bağlamda, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ermenistan’ın bağımsız bir devlet olarak kurulma kararını ve güvenlik alanında Rusya’ya olan bağımlılığı azaltma çabalarını gerçekçi ve anlaşılır buluyoruz.” şeklinde konuştu.

2018 yılında Ermenistan’da gerçekleşen “Kadife Devrim” sonrası yeni hükümetin daha demokratik ve şeffaf bir devlet inşa etme yönünde çalışmalar yaptığını belirten Aoki Yutaka, 2020 ve 2023’teki Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından Ermenistan’ın güvenlik bağlarını çeşitlendirme ve yeni ortaklar arama çabalarını da vurguladı.

Büyükelçi, “Ermenistan şu anda tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor ve aynı anda birçok ciddi zorlukla karşı karşıya” diye ekledi.

Bu bağlamda Japonya’nın, birçok Batılı ülke gibi, özellikle Dağlık Karabağ’dan yerinden edilmiş mültecilere desteğini artırdığını ifade etti. Örneğin, 2023 yılında Japonya, insani yardımın ilk aşamasında mültecilerin barınma ve gıda gibi öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne 1 milyon dolar tahsis etti.

Şimdi ise Japonya, BM Kalkınma Programı ile iş birliği içinde yaklaşık 3 milyon dolarlık bir projeyle mülteciler ve onları kabul eden topluluklar için sosyal altyapının geliştirilmesini hedefleyen ikinci aşamaya geçti.

ERMENİ HABER AJANSI