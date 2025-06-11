Ermenistan ve Yunanistan ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi planlıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi, Ermenistan ve Yunanistan’a, ikili ekonomik potansiyelin henüz değerlendirilmemiş bölümünden yararlanma çağrısında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Sekreteri Dimitris Skalkos, Ermenistan ile Yunanistan’ın “mükemmel” siyasi ilişkilere sahip olduğunu ancak ekonomik ilişkilerin son derece sınırlı kaldığını ve ticaret hacminin neredeyse sıfır düzeyinde olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımları Yunanistan’a çekmek ve Yunan ürünleri ile hizmetlerinin ihracatını teşvik etmekle sorumlu olan “Enterprise Greece” adlı kamu kurumunun başkanı olan Skalkos, bu değerlendirmeleri Mayıs ayı başında düzenlenen Yerevan Diyaloğu forumunun oturum aralarında verdiği demeçte yaptı. Skalkos, iki ülkenin mevcut durumun değiştirilmesi için iş birliği olanaklarını değerlendirmeye başladığını belirtti.

Skalkos’un sözlerine göre Yunanistan ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, uzun yıllara dayanan güçlü kültürel ve tarihsel bağlar sayesinde siyasi düzeyde son derece olumlu bir seyir izlemektedir. Ancak bu olumlu tabloya rağmen, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler son derece sınırlı kalmış ve ticaret hacmi neredeyse yok denecek düzeydedir. Bu durumu değiştirme ihtiyacı doğmuş, bu kapsamda Atina’daki Ermenistan Büyükelçisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Taraflar, bu sonbaharda iki ülke arasında ortak bir bakanlıklar arası komite kurarak iş birliği yapılabilecek somut sektörleri belirlemeyi hedeflemektedir. Küresel ticarette yaşanan belirsizliklere karşın, Ermenistan ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği umut verici olarak değerlendirilmektedir.

Skalkos, Yerevan Diyaloğu’nun gündeminin, mevcut küresel belirsizlikler bağlamında yaşamsal öneme sahip tüm konuları kapsadığını vurguladı. Çözüm odaklı siyaset geliştirme zamanının geldiğine dikkat çekerek, tüm bu konulara farklı hükümetlerin bakış açısından yaklaşmanın gerekli olduğunu belirtti.

Güney Kafkasya’daki duruma ilişkin değerlendirmesinde ise Skalkos, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanması öngörülen barış anlaşmasına yönelik son gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Süreci desteklediklerini ve bunun hayata geçirilmesini görmek istediklerini dile getiren Skalkos, özellikle bu çalkantılı dönemde, bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak bir siyaset tarzının son derece önemli olduğunu belirtti. İş dünyasıyla ilgilenen biri olarak, istikrarlı ve öngörülebilir bir ortam olmadan ekonomik faaliyetlerin mümkün olamayacağını vurguladı. Bu nedenle, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasını dört gözle beklediklerini kaydetti.

Dimitris Skalkos, dünyanın artık ekonomik küreselleşme çağında olduğunu belirterek, ekonomik güvenlik kavramına dikkat çekti. Günümüzde bölgesel düzeyde istikrarın sağlanmasının iş yapabilmenin ön koşulu olduğuna vurgu yaptı. İş dünyasının özünde “ağlara” yani altyapıya, veri ağlarına ve bağlantılara dayandığını belirten Skalkos, Güney Kafkasya bölgesinde gerçek bir ilerleme kaydedilebilecek büyük ve henüz kullanılmamış bir potansiyelin mevcut olduğunu söyledi.

Ermenistan hükümetinin “Barış Kavşağı” projesine değinerek, bu ilerleme sağlandığında dışa açık ve serbest ekonomi anlayışına sahip ülkelerin, özellikle de Yunanistan gibi ekonomilerin, ikili ticareti ve yatırımları geliştirmeye yönelik girişimlere hazır olduğunu ifade etti. Skalkos, Yunanistan’ın da bu yönde somut adımlar atmakta olduğunu sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI