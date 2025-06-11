Ermenistan, Hindistan için Avrupa’ya açılan bir kapı olabilir

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakob Arshakyan, Ermenistan ile Hindistan arasındaki ilişkilerde son dönemde önemli ilerlemeler yaşandığını belirtti. APRI 2025 “Dengesiz Bir Dünyada İstikrar Arayışı” forumunda yaptığı değerlendirmede, savunma, teknoloji, lojistik, eğitim ve turizm gibi birçok alanda iş birliğinin kayda değer biçimde yoğunlaştığını vurguladı.

Ermenistan’ın, İran, Gürcistan ve Karadeniz üzerinden geçecek bir hatla Hindistan’ın Avrupa’ya bağlantısını sağlayabilecek stratejik bir geçit haline gelebileceği ifade edildi. Bu kapsamda, Ermenistan’ın “Barışın Kavşağı” projesinin Hindistan tarafından büyük ilgi gördüğü aktarıldı. Projenin işler hale gelmesi durumunda, Ermenistan üzerinden geçecek milyarlarca dolarlık taşımacılığın bölgeye hem ekonomik refah hem de istikrar getirebileceği belirtildi.

Arshakyan, eğitim alanındaki iş birliğine de dikkat çekerek, halihazırda Ermenistan’da eğitim gören 3.000 Hintli öğrencinin bulunduğunu, ancak bu sayının artırılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, kapasite geliştirme çalışmalarının önem kazandığı ve inşa edilmekte olan Akademik Şehir projesinin bu potansiyeli karşılayacak bir altyapı sunacağı dile getirildi.

Teknik ve lojistik iş birliği konularında Hindistan’la yürütülen görüşmelerin devam ettiği, bu sürecin başarılı sonuçlar doğuracağı yönünde umut taşıdığı da belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI