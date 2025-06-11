Ermenistan Başbakanı’nın eşi eğitimine Çin’de devam edecek

“Benim Adımım” Vakfı Genel Müdürü ve Ermenistan Başbakanının eşi Anna Hakobyan, Eylül ayında Çin’e giderek Pekin Normal Üniversitesi’nde (Beijing Normal University) iki yıllık yüksek lisans programına başlayacak.

Program, İngilizce olarak “Çin Felsefesi” alanında verilecek olup Çin felsefi okulları, ahlak ve siyaset teorisinin kapsamlı incelenmesini içermektedir.

Anna Hakobyan, Çin’i ziyaret ettiği bir seyahatte, “Bu güçlü ülkede insanların nasıl yaşadığını gördüğümde, birçok sorunumuzun temelinde eğitim eksikliği olduğunu düşündüm” dedi.

Bu deneyimden etkilenerek geçen yıl başlattığı “Eğitim Modadır” hareketi şu anda yaklaşık 8.000 katılımcıya ulaşmış ve Ermenistan’ın 19 köyünde toplantılar düzenlemiştir. Hareketin amacı, sürekli öğrenmeyi (life-long learning) toplumda yaygınlaştırmak ve bu fikri ülkenin en uzak köşelerindeki insanlara ulaştırmaktır.Akademik hayatta yıllar sonra yüksek öğrenime devam eden Anna Hakobyan, aynı zamanda örnek teşkil etmektedir.

Ona göre insan, küresel deneyimlere her zaman açık olmalı ve bunları yerelleştirerek toplumun genel gelişimine katkıda bulunmalıdır.Pekin’de Hakobyan, Çin felsefesinin temel alanları olan Konfüçyüsçülük (Confucianism), Taoizm (Daoism), Çin siyaset felsefesi, Çin ahlakı gibi konuları inceleyecektir.

Şubat ayında başlayan kabul sürecinde, özellikle mülakat aşamasında, öğretim kadrosu Anna Hakobyan’ın öğrenme isteği, verdiği cevaplar ve hedeflerinden çok etkilenmiştir. Aldığı övgüler ve yüksek takdir, kendisini en iyi şekilde eğitim alıp bu bilgiyi evrensel amaçlar için kullanmaya daha da motive etmektedir.

Kaynağa göre, Anna Hakobyan’ın bu girişimi Ermenistan-Çin arasındaki çok yıllı dostluğu güçlendirmektedir. Çin ve Ermenistan, derin felsefi ve kültürel benzerliklere sahip eski medeniyetlerdir. Hakobyan’ın Çin’deki yüksek lisans eğitimi aynı zamanda karşılıklı saygı, kültürel deneyim paylaşımı ve iş birliğinin pekiştirilmesi için bir diyalog platformu görevi görebilir.

ERMENİ HABER AJANSI