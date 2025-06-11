Ermeni toplumunun acı günü: Melikcan Zaman hayatını kaybetti

Yeşilköy Ermeni Okulu Müdürü Melikcan Zaman 43 yaşında hayatını kaybetti. Melikcan Zaman için 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 12.00’de Yeşilköy Surp Stepannos Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Zaman’ın kalp krizi nedeniye hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeşilköy Okulu Müdürü olan Melikcan Zaman aynı zamanda yazar Takuhi Tovmasyan’ın evladıydı.

Melikcan Zaman 1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretimini Feriköy Merhametçiyan Ermeni Okulu’nda tamamladıktan sonra önce yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümüne, sonra Prof. Çiğdem Yonat İyicil’in öğrencisi olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman bölümü tam zamanlı programına kabul edildi.

Üniversite eğitiminin ardından 2010 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini, 2013 yılında ise T. C. Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.



2005-2007 yılları arasında Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi “müzik bölüm başkanlığı”, 2008-2011 yılları arasında da Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) eğitim koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

İstanbul Erkek Lisesi, Özel Ortaköy Tarkmanças Ermeni İlk ve Ortaokulu, Özel Pangaltı Mıhitaryan Ermeni İlk ve Ortaokulu ile Lisesi, Özel Yeşilköy Ermeni İlk ve Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yaptı. 2015 yılında Özel Zaman Eğitim Kurumlarını kurdu.2004 yılından bugüne kadar İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde 30’dan fazla oyunda “müzik direktörü” olarak görev yapan Melikcan Zaman halen İstanbul Devlet Tiyatroları müzik direktörlüğü, Sayat Nova korosu şefliği, Akademi-Z kurucu temsilciliği ve Özel Yeşilköy Ermeni İlk ve Ortaokulu müdürlüğü görevlerini sürdürmekteydi.

Agos olarak Zaman ve Tovmasyan ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/33848/ermeni-toplumunun-aci-gunu-melikcan-zaman-hayatini-kaybetti