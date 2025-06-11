Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti

11 Haziran’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset başkanlığındaki bir heyet, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan’ın eşliğinde Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Heyet, Anıt ve Müze-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan tarafından karşılandı ve anıt kompleksinde rehber eşliğinde bilgilendirildi.

Genel Sekreter Alain Berset, Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak üzere anıta çelenk bıraktı. Heyet üyeleri daha sonra Ebedi Ateş’e çiçek sundu ve masum kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ziyaretin sonunda Edita Gzoyan, Genel Sekreter’e Ermeni Soykırımı’na ilişkin kitaplar hediye ederek teşekkürlerini sundu.

ERMENİ HABER AJANSI