AB vize serbestisi eylem planı yakında Ermenistan tarafına sunulacak

Ermenistan İçişleri Bakanı Arpine Sargsyan, Brüksel’e gerçekleştirdiği çalışma ziyareti çerçevesinde 10 Haziran’da Avrupa Birliği’nin İçişlerinden ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner ile bir araya geldi.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı’nın aktardığı bilgilere göre, görüşmede taraflar Ermenistan-AB vize serbestisi diyaloğu sürecini ele alarak, somut adımların önemine dikkat çektiler.

Komiser Brunner, 24 Haziran’da Avrupa uzman heyetinin Ermenistan’a bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu çerçevede AB-Ermenistan vize serbestisi eylem planının taslak versiyonunun değerlendirileceğini bildirdi. Avrupa tarafı, eylem planını en kısa sürede tamamlayarak Ermeni tarafına sunma kararlılığını yineledi.

Bakan Sargsyan, Ermenistan’da devam eden reformları detaylı şekilde anlatarak, söz konusu eylem planının hızla hayata geçirilmesi için Ermeni tarafının azami çaba göstermeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca, gelecekteki adımların daha koordineli şekilde atılması ve ülkedeki kapsamlı değişimlerin yerinde görülmesi amacıyla Bakan Sargsyan, Komiser Brunner’i gelecek yıl Yerevan’ı ziyaret etmeye davet etti.

ERMENİ HABER AJANSI