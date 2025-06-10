UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kiev’deki Ayasofya Katedrali Rusya’nın saldırılarında hasar gördü

Kiev’in tarihi şehir merkezinde yer alan Ayasofya Kathedrali başlangıçta, İstanbul’da 532-537 yıllarında inşa edilen Ayasofya’ya rakip olması için tasarlanmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkentine Salı günü geç saatlerde düzenlediği saldırı, Ukrayna’nın en ünlü ve en değerli anıtlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Katedrali’ne zarar verdi.

Yetkililer, bir patlama dalgasının katedralin orta apsisindeki kornişi tahrip ettiğini ve ülkenin manevi ve kültürel mirasını temsil eden anıta zarar verdiğini bildirdi.

Ukrayna Kültür Bakanı Mykola Tochytskyi saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Dün gece düşman yine kimliğimizin tam kalbine saldırdı,” dedi.

Tochytskyi, Ayasofya Katedrali’nin “yüzyıllar boyunca ayakta kalan ve ulusumuzun doğuşunu sembolize eden kutsal bir yer” olduğunu söyledi.

“11. yüzyıldan kalma katedral tüm Ukrayna’nın ruhudur. Rusya savaşını sadece şehirlerimize karşı yürütmüyor, aynı zamanda kültürümüze, hafızamıza ve geleceğimize karşı da yürütüyor,” dedi.

Ulusal Koruma Alanı Genel Müdürü Nelia Kukovalska’ya göre Ayasofya Katedrali yönetimi, Rusya’nın son hava saldırısının tarihi alana verdiği zarar konusunda UNESCO’yu bilgilendirdi.

Kiev’in tarihi şehir merkezinde yer alan Ayasofya Kathedrali başlangıçta, İstanbul’da 532-537 yıllarında inşa edilen Ayasofya’ya rakip olması için tasarlanmıştı.

UNESCO burayı “11. yüzyılın başlarına ait eşsiz bir mimari ve anıtsal sanat anıtı, o döneme ait en iyi korunmuş mozaik ve fresk koleksiyonuna sahip” olarak tanımlıyor.

Rusya’nın 2022 başlarında gerçekleştirdiği geniş çaplı işgalin ardından UNESCO, Ayasofya Katedrali ve Ukrayna’daki diğer tarihi yerleri “doğrudan saldırı riskiyle karşı karşıya olan bu yerler, bombardımanın neden olduğu şok dalgalarına karşı da savunmasızdır” diyerek Tehlike altındaki Dünya Mirasları Listesi’ne aldı.

Euronews