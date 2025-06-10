Sur’a bir milyon ziyaretçi

Kadim kent Diyarbakır, tarihi mekânları ve zengin mutfağıyla bu bayram 1 milyon yerli ve yabancı turistin gezi rotası oldu

Hüseyin KAÇAR

Terörsüz Türkiye sürecinde huzur rüzgârının etkili olduğu 8 bin yıllık tarihi kent Diyarbakır’ın Sur bölgesinde 4 günlük bayram süresince adeta insan seli oluştu. Bölgede yaşayanların yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Niğde, Kayseri, Konya, Trabzon, Van, Batman gibi kentlerden gelen ziyaretçiler, tarihi yerleri gezip Diyarbakır’ın yerel mutfağının tadını çıkardı. Tarihi kente gelenler ilk olarak 2015’teki hendek olayları nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Dört Ayaklı Minare ile kiliselerin olduğu Yeni Kapı Sokağı’nı ziyaret etti.

AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ…

Ardından Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han, İç Kale, İskender Paşa Konağı, Hz. Süleyman ve 27 sahabinin yer aldığı cami, Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü, Ulu Cami’yi gezdi.

40 derece sıcağa rağmen akın akın bölgeye gelenler, Meryem Ana Kilisesi ile 10 yıl önce büyük hasarın meydana geldiği ve Kültür Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılan Keldani Kilisesi, Kurşunlu Camii ve Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi Surp Giragos’u da ziyaret etti.

Diyarbakır’daki yoğun ziyaretçi akını, Sur esnafının da yüzünü güldürdü. Bazı vatandaşlar kaldırımlarda kurulan tezgâhlarda fiyatını uygun buldukları ayakkabı, elbise ve hediyelik eşyalar satın aldı. Tarihi ilçe gündüz olduğu kadar gece de hareketliliğini kaybetmedi.

Bu arada, yılın dört mevsimi ziyaretçi ağırlayan ve ‘Peygamberler Diyarı’ olarak bilinen Diyarbakır’ın Eğil ilçesi de bayramda yoğun ziyaretçi ağırladı. Tarihi ilçeye 4 günlük bayram tatili süresince 50 bin araç giriş yaptı.

Sabah Gazetesi