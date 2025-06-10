Senegal’de Kurban Bayramı ile Hristiyanların Popenguine hac ziyareti aynı döneme denk geldi

Senegal’de 7 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı hala devam ederken, Hristiyan toplumu ise hacı olabilmek için Popenguine kasabasına akın etti.

Fatma Esma Arslan Özdel

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal’de toplumun yüzde 95’i Müslüman olsa da Hristiyanların dini bayramları da ülkede coşkuyla kutlanıyor.

Ülkede yüzde 4’lük bir nüfusu temsil eden Hristiyanlara ait tüm dini günler resmi tatil ilan ediliyor ve devletin üst kademeleri bu günlerle ilgili kutlama ve törenlere katılıyor.

Paskalya’dan sonraki yedinci hafta sonunda kutlanan Pentekost Bayramı sırasında düzenlenen Popenguine hac ziyareti, Katolikler için Senegal’deki en önemli dini etkinliklerden biri kabul ediliyor.

Başkent Dakar’a 80 kilometre mesafede bir sahil kasabası olan Popenguine’de 19. yüzyılda Meryem Ana’ya atfedilen bir mucizenin ardından başlayan hac ziyareti, her yıl binlerce kişinin katıldığı ulusal bir etkinliğe dönüştü.

Bu yıl 137’ncisi düzenlenen “Popenguine Meryem Ana Hacı Yolu” etkinliği, 7-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

“Umudun annesi Marie, bizimle birlikte yürü” temasıyla yapılan hac ziyareti kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinden yola çıkan 26 bin Katolik genç de manevi derecelerini artırmak ve kiliseye bağlılıklarını göstermek için Popenguine’e yürüdü.

Çıkış noktalarına göre 2 ila 3 gün süren yürüyüşlerin ardından kutsal kabul edilen toplanma alanına ulaşan gençler, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bağlı oldukları kiliselere göre cemaatler şeklinde yürüyen gençler için ayinler düzenlendi, dualar edildi.

Törenlere Müslüman din adamları da katıldı

Senegal’deki tüm Katolik kiliselerinden üst düzey katılımın olduğu hac ziyaretinin bu yılki onur konuğu da Noakşot (Moritanya) Piskoposu Victor Dione oldu.

Popenguine Kurtarıcı Meryem Ana Kilisesinde (Notre Dame de la Delivrande de Popenguine) düzenlenen resmi törene, İçişleri Bakanı Jean Baptiste Tine, Senegal İmamlar ve Ulemalar Başkanı El Had Oumar Dine ve yerel yetkililer katıldı.

İçişleri Bakanı Tine, burada yaptığı konuşmada, Senegal’in en önemli zenginliğinin Hristiyan ve Müslüman toplumu arasındaki diyalog olduğuna dikkati çekerek, Müslüman din adamlarının, bu törenlere katılmasının barış ve huzur ortamı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Üç gün süren etkinliğin kapanış ayini de aynı kilisede Dakar Başpiskoposu Mgr Andre Gueye tarafından yapıldı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ın eşi Absa Faye de hac etkinliği kapsamında bölgede kurulan ücretsiz sağlık çadırlarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Faye, daha sonra hacı olmak için kasabaya yürüyen gençlerle sohbet etti, onlara su dağıttı.

“Kuzenim hacı olmak için Mekke’ye gitti, ben Popenguine’e geldim”

Yürüyüşe Dakar’dan katılan 22 yaşındaki Marie Sarr, sıcak havaya rağmen Popenguine’e ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarr, “Ailem de Müslümanlar da var ve kuzenim hac ibadeti için Mekke’ye gitti, ben de hacı olmak için aynı tarihlerde Popenguine’e geldim. Senegal’de farklı dinlerde aynı duyguları paylaşabildiğimiz ve birbirimizi anlayabildiğimiz için çok şanslıyız.” dedi.

Yürüyüşe katılan François Gueye de “Senegal’de bu yıl hem Müslümanlar hem Hristiyanlar aynı anda hacı oldu. Yürüyüş boyunca birçok Müslüman bizlere su dağıttı, kurban eti ikram etti. 2 din arasındaki bu saygıyı ve diyaloğu dünyanın başka yerinde bulamazsınız.” diye konuştu.

Senegal’de örnek gösterilen birlikte yaşam kültürü

Nüfusunun yüzde 95’i Müslümanlardan oluşan Senegal’de halkın yarısından fazlası Müridilik, Ticanilik ve Kadirilik gibi tarikatların tasavvufi öğretilerini sıkı şekilde takip ediyor.

Bu öğretiler sayesinde Senegal, Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada barış içinde yaşadığı örnek ülkelerden biri gösteriliyor.

Ülkede aynı ailede farklı dinlere mensup kardeş veya ebeveynlere de rastlanıyor.

Hristiyanlar, ramazanda oruç tutanlara iftariyelik dağıtırken, Müslümanlar da Hristiyan komşularıyla kurban etlerini paylaşıyor.

Senegal’de bu iki dine ait bayramların birlikte kutlanması, toplumsal bir norm olarak kabul ediliyor.

AA