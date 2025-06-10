Savcılık’tan Seyran Ohanyan ve Artsvik Minasyan hakkında cezai kovuşturma başlatılması için Meclis’e başvuru

Savcılık’tan Seyran Ohanyan ve Artsvik Minasyan hakkında cezai kovuşturma başlatılması için Meclis’e başvuru

Ermenistan Başsavcılığı, “Hayastan” (Ermenistan) grubunun milletvekilleri Seyran Ohanyan ve Artsvik Minasyan hakkında cezai kovuşturma başlatılmasına onay verilmesi için Ulusal Meclis’e başvuruda bulundu. Bu bilgi Ermenistan Başsavcılığı tarafından “Armenpress” haber ajansına bildirildi.

Seyran Ohanyan ile ilgili başvuruda, Ohanyan’ın çeşitli yıllarda verdiği mal beyanlarında mal varlığını gizlediği belirtiliyor. Özellikle Drakhtik köyünde bulunan bir arazi ve üzerine izinsiz inşa edilmiş villa beyan edilmemiştir.

Artsvik Minasyan hakkında yapılan başvuruda ise, aynı dava kapsamında yetkilerini kötüye kullandığı ifade edilmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu