Paşinyan: Yeni Katolikos, oluşturulacak bir Koordinasyon Kurulu tarafından seçilsin

Başbakan Paşinyan, “Eçmiadzin (Ana Taht) Makamlığı’nı özgürleştirmek ve yeni Katolikos seçimlerini düzenlemek için aktif adımlar atmalıyız” ifadelerini kullanarak, kurulacak grubun hem ruhani hem de sivil kişilerden oluşabileceğini belirtti.

Paşinyan, “Sizlerden biri olarak, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin tüm sadık takipçilerine sesleniyorum, Katolikosluğu kurtarmak ve yeni seçimler düzenlemek için pratik adımlar atmalıyız. Zamanı geldi” dedi.

Kurula katılacak kişilerin bazı dini ve manevi kriterleri karşılaması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, bu kişilerin İncil’i baştan sona en az bir kez okumuş, son beş yıl içinde en az bir kez Büyük Oruç’a katılmış, her gün dua eden, İsa Mesih’e yürekten inanan ve kilisenin yenilenmesi gündeminin kutsal geleneklerle uyumlu olduğuna inanan kişiler olması gerektiğini belirtti.

İlk 10 üye, belirtilen niteliklere göre Başbakan tarafından seçilecek. Ardından grup kendi yapısını ve genişleme sürecini belirleyecek. Adayların isim, telefon numarası ve meslek bilgilerini içeren e-postalarını doğrudan Paşinyan’ın kişisel e-posta adresine göndermeleri istendi.

Paşinyan’ın bu önerisi, Katolikos II. Karegin’e yönelik ağır suçlamalarının ardından geldi. Başbakan, II. Karegin’in bekâret yeminini ihlal ettiğini ve çocuk sahibi olduğunu öne sürmüş; bu iddianın doğru olması hâlinde, onun Katolikos olmaya hakkı kalmadığını belirtmişti.

Ermeni Kilisesi yetkilileri ise bu süreci “anti-kilise kampanyası” olarak nitelendiriyor ve hükümetin dini kuruma müdahalesine karşı sert tepki gösteriyor.

Agos