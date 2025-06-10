Moskova’da “Tumanyan günleri” düzenlendi

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Hovhannes Tumanyan Müzesi’nin girişimiyle Moskova’da iki gün süren “Tumanyan Günleri” adlı etkinlik serisi gerçekleştirildi.

“Armenpress”in Moskova muhabirine göre program, Rusya Federasyonu’ndaki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Merkezi’nde başladı.

Müze Müdürü Lusine Gharakhanyan, “Gezgin Ruh” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumda, Tumanyan’ın yolculuk haritası slaytlar eşliğinde, seyahat notları ve fotoğraflarla birlikte tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca “Tumanyan ve Rus Edebiyatı” başlıklı bir konferans düzenlendi ve şairin torunu Vigen Tumanyan’ın cepheden yazdığı mektupları konu alan “Cepheden Mektuplar” filmi gösterildi.

Film, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın 80. yıldönümüne ithaf edilmiştir. Kültür Merkezi Müdürü Vladimir Gabben, ziyareti büyük önem taşıyan bir etkinlik olarak değerlendirerek, büyük Ermeni yazarın bıraktığı dev edebi mirasın özellikle diaspora Ermenileri arasında doğru şekilde korunması ve yayılması gerektiğinin altını çizdi. Bu vesileyle, merkezin teşekkür belgesi müze müdürüne takdim edildi.

Bir sonraki buluşma, Rusya Ermenileri Birliği’ne bağlı “Lusardzak” Pazar Okulu’nda gerçekleştirildi. Burada Tumanyan’ın biyografisi ve aile hayatı sunuldu; bu bağlamda geleneksel Ermeni değerlerine ve adetlerine de değinildi.

Etkinlik, bir animasyon filmi gösterimi ve tiyatral performans eşliğinde devam etti. Tumanyan’ın geliştirdiği oyunlar ve kitaplar da Pazar Okulu’na hediye edildi.

Müze adına Rusya Ermenileri Birliği tarafından da bir teşekkür belgesi sunuldu. İki günlük ziyaretin sonunda Müze Müdürü Lusine Gharakhanyan, programı etkili bulduğunu belirterek diaspora koşullarında Ermeni köklerine bağlı kalmanın en doğru yolunun, öncelikle Ermeni klasiklerini ve onların bıraktığı mirası konuşmak olduğunu ifade etti.

Müdürün açıklamasına göre bu program devam edecek.

ERMENİ HABER AJANSI