Hristiyanların sayısı azalıyor, Müslümanların sayısı artışta – DW – 10.06.2025

2010-2020 yılları arasındaki verilerin değerlendirildiği bir çalışmaya göre, dünya genelinde Hristiyanların sayısında belirgin düşüş yaşandı.Bu zaman dilimi içinde Müslümanlar en hızlı büyüyen dini topluluk oldu.

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi, dünyadaki dini toplulukların mensuplarının dağılımına ilişkin çalışmanın sonuçlarını yayımladı. 2 bin 700’den fazla resmi veri ve anketin analiz edilmesiyle yapılan çalışmaya göre, Hristiyanlık dünya genelinde hala en büyük dini topluluk. Ancak bu topluluğun mensuplarının genel nüfus içindeki oranı 2010-2020 yılları arasında 1,8 puan azalarak yüzde 28,8’e geriledi.

Buna karşın, aynı dönemde Müslümanların oranı 1,8 puan artarak yüzde 25,6’ya yükseldi.

Herhangi bir dine ait olmayanların sayısı ise 2010 yılına göre 0,9 puanlık bir artış göstererek 2020’de toplumun yüzde 24,2’sini oluşturdu.

Mutlak sayılarla bakıldığında ise 2020’de tüm Hristiyan mezheplerinin mensuplarının sayısı toplamda 2 milyar 300 milyon kişiyi buldu. Bu, söz konusu on yılda 121 milyon 600 binlik bir artış anlamına geliyor. Ancak bu artış, dünya nüfusunun genel büyüme hızının gerisinde kaldı. Müslüman nüfus ise 346 milyon 800 bin kişi artarak 2 milyara ulaştı.

Dini aidiyeti olmayanların sayısında artış

Üçüncü en büyük grubu ise herhangi bir dini aidiyeti bulunmayanlar oluşturuyor. Bu grupta olanların sayısı on yıllık zaman diliminde 270 milyon 100 binlik bir artış göstererek 1 milyar 900 milyon kişiye ulaştı. Budistler ise mutlak sayılarda azalma yaşayan tek grup oldu. Dünya genelindeki Budistlerin sayısı, 18 milyon 600 binlik bir düşüşle 324 milyona geriledi.

Araştırmaya göre, herhangi bir dinle bağı bulunmayanların sayısındaki artışta Hristiyan kiliselerinden kopuş önemli bir rol oynuyor. İslam ise araştırmacılara göre genç nüfus yapısı ve yüksek doğurganlık oranı sayesinde büyüyor.

Müslümanların sayısı Avrupa’da da artıyor

Hristiyanlık içinde de küresel ağırlık merkezinin değiştiğine dikkat çekiliyor. Güncel verilere göre, artık en fazla Hristiyan nüfusu Avrupa’da değil, Sahra Altı Afrika’da yaşıyor.

Avrupa’da 2020 itibarıyla Hristiyanların oranı yüzde 67,1’e düştü. Bu rakam, 2010’a kıyasla 7,6 puanlık bir azalmaya işaret ediyor. Buna karşın, dini aidiyeti olmayanların oranı 6,6 puan artarak yüzde 25,3’e çıktı. Müslüman nüfusun oranı ise 2010’a oranla 0,7 puan artarak yüzde 6’ya yükseldi.

KNA / SÖ,BK

DW Türkçe’ye engelsiz nasıl erişebilirim?

Deutsche Welle