Hamaney’in Danışmanı: Tahran, Ermenistan’ı bölmeyi ve İran’ın Avrupa ile bağlantısını kesmeyi amaçlayan “Zangezur Koridoru” projesini engelledi

İran, “Zangezur Koridoru”nun açılmasını engelledi. Bu açıklama, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti tarafından Khamenei.ir’e verdiği bir röportajda yapıldı.

Velayeti, “Tarihe bakıldığında, İran’ın İslam’dan bu yana hiçbir dönemde bugünkü kadar güçlü, bağımsız ve etkili olmadığı açıkça söylenebilir,” ifadelerini kullandı.

Ona göre İran’ın bu otoritesinin göstergelerinden biri de Güney Kafkasya krizine Tahran’ın hızlı ve kararlı müdahalesidir.

Velayeti, “Bazı ülkeler, Ermenistan üzerinden Nakhicevan ile Azerbaycan arasında bağlantı kurmayı hedefleyen ve ‘Zengezur Koridoru’ adı verilen bir projeyi hayata geçirmeye çalıştılar. Oysa bu proje, gerçekte Ermenistan’ı bölmeyi ve İran’ın Avrupa ile olan bağlantısını kesmeyi amaçlıyordu. İran İslam Cumhuriyeti bu komploya dikkatle ve kararlılıkla karşı çıktı ve planı boşa çıkardı,” dedi.

Velayeti ayrıca şunları ekledi: “ABD Başkanı Joe Biden’ın da belirttiği gibi, o koridorun hayata geçirilmesi için her şey hazırdı; fakat İran buna izin vermedi.”

“Bu açıklama, İran İslam Cumhuriyeti’nin – Rusya’nın desteği olmadan bile – akılcı bir siyasetle Kafkasya’daki güvenliği koruyabildiğini ve NATO’nun bölgedeki etkisini engellediğini göstermektedir,” değerlendirmesinde bulundu.

Velayeti’ye göre, “Zangezur Koridoru”nun amacı yalnızca İran’ı kuzeyden izole etmek değil, aynı zamanda Rusya’yı güneyden kuşatmaktı.

ERMENİ HABER AJANSI