Ermenistan, HIF Yerevan 2025 Uluslararası Yatırım Forumu’na ev sahipliği yapacak

Hospitality Investment Forum Yerevan 2025 (HIF), 18 Haziran’da Yerevan’da düzenlenecek. Konaklama ve turizm sektörünün gelişimine odaklanan forum, yatırımları teşvik etmeyi, stratejik ortaklıklar kurmayı ve Ermenistan’ı bölgesel bir yatırım merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Etkinlik, Stone Development tarafından organize ediliyor ve katılım ücretsiz ancak ön kayıt şartı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen forumda iki büyük yatırım anlaşması imzalanmıştı.

Bu yıl, yeni otel projeleri, tatil emlakları, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ana temalar arasında yer alıyor. ABD, AB, Körfez ve bölge ülkelerinden iş insanları ile Accor, Hilton, Hyatt, Marriott gibi otel zincirlerinin temsilcileri foruma katılacak.

Açılış konuşmalarını Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan ve BM Ermenistan Daimi Temsilcisi Françoise Jacob yapacak. Forumda Dünya Bankası, IFC, EBRD, GIZ gibi kurumlar da yer alacak. Etkinliğin resmî dili İngilizce olacak; Ermenice ve Rusça çeviri sağlanacak.

Ermenistan Kamu Radyosu