Ermenistan, deniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasını düzenleyen uluslararası anlaşmayı imzaladı

Birleşmiş Milletler’in Okyanus Konularına İlişkin 3. Konferansı çerçevesinde, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan adına “BM Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamındaki ulusal yetki alanlarının ötesindeki deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı” konulu anlaşmayı imzaladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu anlaşmanın ulusal sınırların ötesindeki deniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasını düzenleyen ilk uluslararası belge olduğu ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde önemli bir adım teşkil ettiği vurgulandı.

Aynı gün içinde anlaşma 18 ülke tarafından eşzamanlı olarak imzalandı ve imzacı ülke sayısı 134’e ulaştı. Anlaşma şu ana kadar 50 ülke tarafından onaylandı; bunlardan 18’i onay belgelerini konferans sırasında düzenlenen törenle sundu.

ERMENİ HABER AJANSI