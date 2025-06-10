Dışişleri Bakanı, UNESCO Genel Sekreteri’ne Ermenistan Dostluk Nişanı’nı takdim etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 9 Haziran’da UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, taraflar UNESCO çerçevesinde Ermenistan’ın aktif katılımı, kriz durumlarında kültürel mirasın korunması ve çeşitli projelerin hayata geçirilmesine ilişkin konuları görüştüler.

Bakan Mirzoyan, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliği süresince, çeşitli gelişmelere ve zorluklara rağmen, Ermenistan’ın örgütün misyonuna uygun girişimleri aktif olarak sürdürdüğünü vurguladı.

Taraflar ayrıca UNESCO’nun farklı organlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmede, Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen Ermenilere yönelik destek programları da ele alındı.

UNESCO’nun bu alandaki önemli deneyimi ve mekanizmaları dikkate alınarak, 2026 sonbaharında Ermenistan’da düzenlenecek COP17 çerçevesinde Ermenistan-UNESCO işbirliği yönleri tartışıldı.

Görüşmenin sonunda, Bakan Mirzoyan, Ermenistan ile UNESCO arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine, insani değerlerin savunulmasına yaptığı önemli katkılardan dolayı Audrey Azoulay’a, Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın kararnamesiyle takdim edilen “Dostluk Nişanı”nı sundu.

ERMENİ HABER AJANSI