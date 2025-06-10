Azerbaycan’dan Ermenistan üzerinden geçen yükler, tıpkı diğer sınır kapılarında olduğu gibi denetlenecek

Ermenistan Parlamentosu’nda gazetecilerle yaptığı basın toplantısında Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Eduard Hakobyan, Azerbaycan’dan Ermenistan üzerinden geçen yüklerin denetimi konusuna değinerek, tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük kontrollerinin aynısının uygulanacağını vurguladı.

“Başbakan ve diğer yetkililer bu konuda gerekli açıklamalarda bulundular. Ben de farklı vesilelerle, özellikle Türkiye sınırının açılmasıyla ilgili tartışmalar bağlamında bu konuya değindim. Bizim görevimiz, her senaryoya uygun şekilde gümrük denetimini organize etmektir – ister ablukaların kaldırılması olsun, ister sınırların açılması. Bu senaryolara hazırız,” dedi.

Hakobyan, Devlet Gelirleri Komitesi teknik olarak her koşulda gümrük denetimi gerçekleştirmeye hazır. “Örneğin, Margara sınır kapısında elimizde gerekli ekipman ve araçlar mevcut; bu da bize herhangi bir senaryoya uyum sağlayarak tam kapsamlı gümrük kontrolü uygulama imkânı tanıyor,” dile getirdi.

Ermenistan-Azerbaycan demiryolunun işletilmesi konusuna değinen Hakobyan, böyle bir karar alınması halinde tüm gümrük kontrol mekanizmalarının devreye gireceğini belirtti. “Ermenistan topraklarından geçecek trenler tamamen gümrük denetimine tabi tutulacaktır. Yüklerle ilgili önceden bilgi sahibi olacağız ve gerektiğinde denetim gerçekleştireceğiz,” ifade etti.

“Kolaylaştırılmış geçiş” fikri hakkında ise, Hakobyan gümrük kontrolünün temel ilkelerinin değişmeyeceğini söyledi.

“Sistemimizde risk yönetimi mekanizması uygulanmaktadır. Bazı mallar otomatik olarak önceden belirlenmiş kriterlere göre yeşil, sarı veya kırmızı hatlara yönlendirilmektedir. Örneğin, yeşil hat kapsamında olan mallar sınırdan müdahalesiz geçmektedir. Bu, uzun süredir uygulanan otomatik bir sistemdir,” ifadelerini kullandı.

Hakobyan ayrıca hiçbir istisna yapılmayacağını da vurguladı: “Biz, tüm sınır kapılarında olduğu gibi aynı denetim mekanizmalarıyla çalışacağız.”

ERMENİ HABER AJANSI