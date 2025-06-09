Tüm Ermeniler Katolikosu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti

Tüm Ermeniler Katolikosu ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Ruhani Önderi Garegin II, 9 Haziran’da Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir günlük ziyarette bulunmak üzere Ermenistan’dan ayrıldı.

Ana Makamlık Bilgi Servisi’nin verdiği bilgiye göre, Katolikos Garegin II, ziyaret kapsamında Kalküta’daki Surp Nazar Şehitler Ermeni Kilisesi’nin mütevelli heyeti ve Ermeni Hayırsever Ruhban Okulu’nun temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde ruhban okulunun faaliyetleri ve toplumsal yaşamla ilgili konular ele alınacak.

ERMENİ HABER AJANSI