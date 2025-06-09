Tek bir Azerbaycanlının bile Ermenistan topraklarında bulunmasına gerek kalmadan taşımacılık

Uzmanlara göre, Ermenistan’ın karşılıklı transit taşımacılıkla ilgili önerileri, Azerbaycan’ın yük güvenliğine dair tüm endişelerini tamamen ortadan kaldırıyor.

Söz konusu teklifin ayrıntılarını ilk kez geçtiğimiz hafta, “Yerevan Diyaloğu” uluslararası forumunun açılışında Başbakan Nikol Paşinyan açıkladı.

Paşinyan, teklifin hâlâ masada olduğunu ve Azerbaycan kabul ettiği anda Ermenistan’ın uygulamaya hazır olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre bu teklifin ana konsepti şudur: taşımacılık süreci, Azerbaycan vatandaşlarının Ermenistan topraklarında bulunmasına gerek kalmadan organize edilmelidir. Bu şekilde yük güvenliği sorunu da etkili biçimde çözülmüş olur.

Özel tarama cihazları sayesinde, kontrol süreci trenin hareketi sırasında bile gerçekleştirilebilir. Peki, bu durumda Bakü’nün bu çözümü erteleme motivasyonu nedir?

Siyaset uzmanları, altyapılar hâlâ açılmamışken Azerbaycan’ın bu durumu Ermenistan’a baskı aracı olarak kullandığını belirtiyor.

Ayrıca, Azerbaycan’ın nihai hedefinin çözüm değil, Ermenistan üzerinde üstünlük kurmak olduğunu savunuyorlar. İşte bu nedenle, Bakü hâlâ “eksteryatoryal koridor” mantığında ısrarcı olmaya devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI