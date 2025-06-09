St. Petersburg Vali Yardımcısı, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’nde kurbanları andı

St. Petersburg Vali Yardımcısı Boris Piotrovsky’nin başkanlık ettiği bir heyet, 7 Haziran’da Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti. Ziyaret Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü tarafından duyuruldu.

Konuk heyeti, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan karşıladı ve heyete anıt kompleksini gezdirerek anıtın inşa süreci hakkında bilgi verdi. Gzoyan, ayrıca Tsitsernakaberd bölgesine yerleştirilen üç haçkarın (taş haç) tarihçesini de paylaştı. Bu haçkarlar, geçtiğimiz yüzyılın sonlarında Azerbaycan hükümeti tarafından Sumgait, Kirovabad (Gence-Gandzak) ve Bakü’de düzenlenen katliamlarda hayatını kaybeden Ermenilerin anısına dikildi. Müdür ayrıca, Anıt Duvarı’nın karşısındaki bölümde defnedilen beş özgürlük savaşçısının hikâyelerini de aktararak, bu olayların Ermeni Soykırımı’yla olan tarihsel bağını vurguladı.

St. Petersburg Vali Yardımcısı Boris Piotrovsky, Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak üzere anıta çelenk bıraktı. Ardından, heyet üyeleri ebedi ateşin yanına çiçekler bırakarak, soykırımda hayatını kaybeden masum kurbanlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Rusya’dan gelen heyet üyeleri, Anahit Aslanyan rehberliğinde Ermeni Soykırımı Müzesi’nde yer alan kalıcı ve geçici sergileri gezdi. Ziyaretin ardından Boris Piotrovsky, Şerefli Konuklar Anı Defteri’ni imzaladı.

Ziyaret için teşekkürlerini sunan Müze-Enstitü Müdürü Edita Gzoyan, seçkin konuğa Ermeni Soykırımı ile ilgili kitaplar hediye etti.

ERMENİ HABER AJANSI