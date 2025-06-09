İran-Ermenistan elektrik iletim hattının inşaatı %80 oranında tamamlandı

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapılar Bakanı Davit Khudatyan, 2024 yılı enerji sektörü bütçesinin %96.2’sinin harcandığını ve tahsis edilen 19 milyar dramın 18.3 milyarının kullanıldığını açıkladı. Açıklama, Ulusal Meclis komisyonlarında yapılan bütçe raporu görüşmeleri sırasında geldi.

Khudatyan, enerji sistemi geliştirme kapsamında yürütülen en büyük projelerden biri için 14,2 milyar dram harcandığını belirtti. Bu kapsamda Zovuni, Ararat-2 ve Shinuhayr 220 kW yüksek gerilim trafo merkezlerinin yenileme çalışmalarının sona yaklaştığını ve bu istasyonların halihazırda faaliyette olduğunu kaydetti.

Bakan, İran-Ermenistan arasında inşa edilmekte olan 400 kW kapasiteli elektrik iletim hattı ve ilgili trafo merkezinin inşaatının da aktif aşamada olduğunu bildirdi. “Çalışmaların yaklaşık %80’i tamamlandı,” dedi.

Ayrıca 55 MW kapasiteli Masrik-1 güneş enerji santralinin inşaatının tamamlandığını ve test amacıyla enerji şebekesine bağlandığını açıkladı. Bu projeler, Ermenistan’ın enerji altyapısını güçlendirme yönündeki stratejik hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI