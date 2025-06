İlluminati’nin doğduğu şehir

Matthew Vickery İlluminati, dinin gündelik yaşam üzerindeki tahakkümüne karşı çıkmak için kuruluşunun üzerinden geçen 200 yılda dünyanın en büyük komplo teorilerinden biri haline geldi. “Burada bazı toplantılar olduğunu duydum ama nerede ve ne zaman hiçbir fikrim yok” diyor Rahibe Anna. Açılması biraz zaman alıyor. Ama sonra ekliyor: “Sanırım Fransa, İngiltere’den, her yerden geliyorlar ama Ingolstadt Avrupa’daki toplanma noktaları.” Görkemli Liebfrauenmünster Kilisesi karşısında bulunan kilise kitapçısında çalışan Rahibe Anna, işi gereği pek çok kişiyle karşılaşıyor, sohbet ediyor. Ama onun için bazıları hala muamma: İlluminati hacıları. Anna, buraya gizli toplantılar yapmak için gelmiş olabileceklerinden şüpheleniyor. Almanya’nın bu küçük Bavyera şehrinde gizli İlluminati toplantıları yapıldığı fikri biraz gerçek dışı olabilir ama Ingolstadt’ın bu konuyla ilgili bir tarihi var. Bu şehir, yarı mit, yarı tarihi gerçeklik ürünü olan ve sayısız komplo teorisinin temelini oluşturan bu ünlü topluluğun doğum yeri. İlluminati nasıl doğdu? 1 Mayıs 1776’da Ingolstadt Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Adam Weishaupt, dinin toplum üzerindeki etkisine ve devlet gücünün istismar edilmesine, insanların kendilerini rahatça ifade edebileceği, eleştiride bulunabileceği ve tartışabileceği güvenli bir ortam sağlayarak karşı çıkmak amacıyla İlluminati Cemiyeti adında gizli bir örgüt kurdu. Masonlardan ve Fransız Aydınlanmacı felsefecilerinden etkilenen Weishaupt toplumun dini öğretilerle kontrol edilmemesi gerektiğine inanıyordu. Hukuk profesörü, bilginin dini önyargılarla kısıtlanmadığı özgür ve ahlaken eşitlikçi bir ortam yaratmak istiyordu. Ancak o dönemde Ingolstadt’da dini ve siyasi muhafazakarlık hakimdi. Weishaupt’ın çalıştığı üniversite Cizvit kontrolündeydi ve burada verilen derslerin konuları sıkı bir şekilde denetleniyordu. Weishaupt ilk olarak en yetenekli beş hukuk öğrencisini seçti. Daha sonra grup hızla genişledi. Üyeler Weishaupt’ın aydınlanma ideallerini yayıyor, aynı zamanda bir muhbir ağı kurarak devlet ve dini figürler hakkında bilgi topluyordu. Bu bilgiler daha sonra öğretileri zenginleştirmek için kullanılıyordu. Mason localarının İlluminati’nin davasına katılmasına katkıda bulunan Alman diplomat Adolph Franz Friedrich Ludwig Friherr Knigge’nin de yardımıyla üyelerin sayısı Bavyera’dan Fransa, Macaristan, İtalya, Polonya ve ötesine yayıldı, sayıları iki bini aştı. Kaynak, Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İlluminati Gizli Cemiyeti’nin kurucusu Alman filozof Johann Adam Weishaupt (1748-1830) Kurucusu yakalandı, şehirden sürgün edildi Ancak her şeyin başladığı bu şehirde bu ilginç miras hakkında yerel halkın pek bir bilgisi yok. “İnsanlar pek bilmiyor ama İlluminati, Ingolstadt tarihinin bir parçası” diyor gazeteci Michael Klarner. Rahibe Anna’nın kitapçısına kısa bir yürüyüş mesafesindeki mütevazi, kilise benzeri bir bina olan eski Ingolstadt Üniversitesi’nin dışında konuşuyoruz. “Weishaupt birçok yönden bir devrimciydi” diyor Klarner. “İnsanlara daha iyi insanlar olmayı öğretme idealini seviyordu. Toplumu değiştirmek istiyor, daha iyi bir dünya, daha iyi bir hükümet hayal ediyordu. “İlluminati’yi insanlığın bildiği her şeyin öğretilmesi gerektiği fikriyle kurmuştu. O sıralarda üniversitede buna izin verilmiyordu.” Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ingolstadt, Almanya – 19 Haziran 2012. Ingolstadt’taki Rathausplatz meydanının görünümü. Eski üniversite binasına girerken Weishaupt’ın örgütünün bu kalın ortaçağ duvarlarının arasında başladığına dair bir işaret aradım. Ancak ipuçları dikkat çekici bir şekilde ortada yoktu. Belki de bu çok şaşırtıcı değil. Sonuçta İlluminati dikkat çekmemek prensibiyle kurulmuştu. Buna rağmen örgüt yetkilileri dikkatlerden uzun süre kaçamadı. Kuruluşundan yalnızca on yıl sonra radikal devlet karşıtı yazıları yakalanınca, Bavyeralı yetkililer bu gizli örgüte sızdı. İlluminati kapatıldı, Weishaupt Ingolstadt’dan sürgün edildi ve hayatının geri kalanını bu şehrin 300 km kuzeyinde bulunan Gotha’da geçirdi. ‘Süper komplo teorisi’ İlluminati kapatıldı ancak devlete karşı ayaklanan gizli bir topluluk fikri o günden beri insanların hayal gücünü meşgul etmeyi sürdürüyor. Tarihçiler tarafından çürütülmesine rağmen İlluminati’nin aslında hiç dağılmadığı fikrine inananlar pek çok komplo teorisi üretiyorlar. Komplo teorisyenleri bu organizasyonun perde arkasında hâlâ otoriteyi yıkmak için çalışmayı sürdürdüğünü söylüyorlar. Fransız İhtilalinden, ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastına ve 11 Eylül 2001 terör saldırısına kadar pek çok olayda İlluminati’nin parmağı olduğunu iddia ediyorlar. Örgüt, Dan Brown’ın Melekler ve Şeytanlar kitabıyla da ününü artırdı. Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yazar Dan Brown’ın Melekler ve Şeytanlar kitabı ile İlluminati daha da ünlendi Winchester Üniversitesi’nde komplo teorileri psikolojisi üzerine uzman olan Dr. Michael Wood, İlluminati komplo teorisini “süper komplo” olarak adlandırdıklarını, yani “daha küçük komploları kontrol eden bir komplo” olarak işlev gördüğünü söylüyor ve ekliyor: “İnsanlar İlluminati hakkında konuşuyorlar ancak bu konuşmalar çoğu zaman küresel bir komplo teorisiyle dalga geçiyormuş gibi, farkındalığı yüksek ve şaka yollu oluyor.” Ve tüm bunlar, aynı zamanda Mary Shelley’in ünlü romanı Frankenstein’ın da arka planını oluşturan bu mütevazı Bavyera şehrinde başladı. Weishaupt’ın eski evinin dışına iliştirilmiş ve kolayca gözden kaçabilecek küçük bir plakada, Theresienstrasse’de bulunan bu mavi binanın 18. yüzyılda İlluminati toplantılarına ev sahipliği yaptığı ibaresi yer alıyor. Bunun dışında bu gizli örgütün Ingolstadt’ta kurulduğuna dair neredeyse hiç işaret yok. Ancak biraz derine inerseniz, Ingolstadt’ın tarihteki alışılmadık rolü ile ilgili işaretler bulmak mümkün. Arşivlerde İlluminati Şehir arşivcisi Maria Eppelsheimer’ı şehir müzesinde, raf raf sıralanmış asırlık kitapların arasında Ingolstadt’ın İlluminati geçmişinin izini sürerken buluyorum. Kitaplıklardan eski kağıt kokusu yayılırken, değerli eski ciltler ve narin el yazmaları bir bir raflardan çıkıyor. Eppelsheimer, Ingolstadt’ın tarihine ayrılmış bu bölümdeki tozlu kitapları incelerken “Bence bu konu, burada incelediğimiz en ilgi çekici konulardan biri” diyor. O sırada raftaki en küçük kitaplardan birini çıkarıyor. Bu, Weishaupt’ın şehirden sürgün edilmesinin hemen ardından İlluminati’nin kuruluşunu savunduğu 1786 tarihli “Appologie der Illuminaten” adlı eserin ta kendisi. “İlluminati’nin dönüştüğü şey tam bir çılgınlık” diyor Eppelsheimer, yıpranmış el yazmasını incelerken. “Dönüştüğü şeyin gerçek İlluminati ile hiçbir ilgisi yok.” Weishaupt’ın yazılarının daha fazlası, şehrin geniş arşivindeki küçük mütevazi ciltlerde bulunabilir. Kuruluşundan iki yüz yıl geçmesine rağmen Weishaupt’ın İlluminati’si hala mümkün olduğunca gizli kalmaya devam ediyor gibi. Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dr. Frankenstein rolünde Colin Clive ve asistanı Fritz rolünde Dwight Frye, Mary Shelley’nin Frankenstein romanının 1931 yapımı film uyarlamasından bir sahnede, canavarlarını hayata geçirmek için hazırlanıyorlar. Frankenstein da Ingolstadt’da geçiyor Ancak Ingolstadt’ta bu alışılmadık tarihi mirası gün yüzüne çıkarmak için çalışan insanlar da var, Klarner gibi… “Frankenstein hikayesinin İlluminati sebebiyle bu şehirde geçtiğine inanıldığını biliyor muydunuz?” diyor Klarner. Beni Ingolstadt’ın tarihi ve dini mekanlarında kısa bir tura çıkarıyor. “Fransız Devrimi sırasında devrimin Ingolstadt’da başladığı ve İlluminati’nin de devrimin entelektüel babalarından biri olduğu yönünde teoriler başlamıştı bile.” “Bu yüzden birçok edebiyat teorisyeni Mary Shelley’nin Ingolstadt’ı bildiğini ve Frankenstein’ın bu nedenle burada geçtiğine inanıyor.” Klarner, turistlere bu gizli örgütün şehirle ilişkisi ile ilgili bilgi veren İlluminati temalı yürüyüş turları düzenliyor. Eski şehrin büyük yeşil, turuncu ve sarı boyalı binalarının önünden geçerken önemli İlluminati tarihlerini, kişileri ve bilgileri sıralayarak bizi 16. yüzyıl Ingolstadt’ına geri götürüyor. “Elbette yaptığım turlara komplo teorisyenlerinin de katıldığı oluyor” diyor Klarner. “Ama onları neyin gerçek, neyin komplo olduğu konusunda bilgilendirebiliriz.” Ancak Rahibe Anna’nın kitapçısına geri döndüğümüzde tarih kitaplarında yazılanlara rağmen İlluminati etrafındaki gizemin utangaç rahibenin hayal gücünü hala meşgul etmeye devam ettiğini görüyoruz. “Bazı insanlar buraya gelip bana toplantılar hakkında sorular soruyorlar” diyor rahibe, sanki bir sırrı ifşa ediyormuş gibi masaya doğru eğilerek. “Sanırım burada bir şey var, ama tam olarak ne, hangi evlerde, bilmiyorum.” BBC