Ermenistanlı ve Azerbaycanlı siyasetçiler Viyana’da biraraya geldi

Avusturya’nın Ulusal Savunma Akademisi’nde, ICEUR (Avrupa Birliği Araştırmaları Uluslararası Merkezi) tarafından Ermeni ve Azerbaycanlı siyasetçiler arasında bir toplantı düzenlendi.

Gelişmeye dair Azerbaycan Millî Meclisi milletvekili ve Milli Cephe Partisi Başkanı Razi Nurullayev, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıya Azerbaycan’dan Müsavat Partisi Meclis Başkanı Arif Hacılı, Ermenistan’dan ise Aydınlık Ermenistan Partisi Başkanı Edmon Marukyan ile Ermenistan Parlemehtosu’nda “Onurum var” grubunun başkanı ve Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Hayk Mamijanyan katıldı.

Toplantının içeriğine dair henüz bir detay yansımadı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos