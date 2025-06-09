Ermenistan’da seçimler ne zaman bekleniyor?

Ermenistan Ulusal Meclisi’nin bir sonraki seçimlerine tam olarak bir yıl kaldı. Bu konuda Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan Telegram kanalında şu paylaşımı yaptı:

“Seçim 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek. Geri sayım başladı.”

ERMENİ HABER AJANSI