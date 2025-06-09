Ermenistan Ulusal Meclisi’nin bir sonraki seçimlerine tam olarak bir yıl kaldı. Bu konuda Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan Telegram kanalında şu paylaşımı yaptı:
“Seçim 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek. Geri sayım başladı.”
Ermenistan Ulusal Meclisi’nin bir sonraki seçimlerine tam olarak bir yıl kaldı. Bu konuda Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan Telegram kanalında şu paylaşımı yaptı:
“Seçim 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek. Geri sayım başladı.”
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