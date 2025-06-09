Ermenistan’da kurulacak yeni nükleer enerji ünitesinin modeli yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecek

Ermenistan’da inşa edilmesi planlanan yeni nükleer enerji ünitesinin teknik modeli, ülkenin enerji sistemiyle ilgili özellikler, kapasite ihtiyaçları ve finansman yapısı dikkate alınarak yürütülen çalışmaların sonucunda belirlenecek. Bu açıklama, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapılar Bakanı Davit Khudatyan tarafından yapıldı.

Bakan Khudatyan bu değerlendirmeyi Ermenistan Ulusal Meclisi’nin daimi komisyonlarının ortak oturumunda, “2024 Devlet Bütçesinin Uygulanmasına İlişkin Yıllık Rapor”un ön görüşmeleri sırasında dile getirdi.

Bakan, dünyada faaliyet gösteren çeşitli nükleer teknoloji türlerinin, özellikle de modüler reaktörlerin, halen incelenmekte olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Ermenistan hükümetinin geçen yıl “Yeni Nükleer Enerji Ünitesi İnşası” adlı kapalı anonim şirketi kurduğunu, bu yapının şu anda kadrolaşma sürecinde olduğunu aktardı.

Khudatyan ayrıca, Metsamor Nükleer Santrali’nin ikinci güç ünitesinin modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü ve işletme ömrünün 2036 yılına kadar uzatılmasının hedeflendiğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI