Ermenistan ve Fransa, Nice’te biyolojik çeşitliliği koruma etkinliği düzenleyecek! Mirzoyan da katılacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 9-10 Haziran tarihlerinde çalışma ziyareti kapsamında Fransa’nın Nice şehrinde bulunacak.

Birleşmiş Milletler “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” taraflarının 17. Konferansı olan COP17’nin Yerevan’da düzenlenmesinden önce ve Fransa Dışişleri Bakanı’nın davetiyle, Bakan Mirzoyan BM 3. Okyanus Konferansına katılacak.

10 Haziran’da, “Dağlardan okyanuslara: çevrenin ötesinde biyolojik çeşitliliğin korunması – sürdürülebilir bir gelecek için” başlıklı yan etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, COP17 ve BM Okyanus Konferansı’nın ev sahibi ülkeleri olarak Ermenistan ve Fransa tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

Bakan Mirzoyan’ın, konferans çerçevesinde çeşitli ülkelerin mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI