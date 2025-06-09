Ermeni Soykırımı Araştırmaları Dergisi, Scopus uluslararası bilimsel veritabanına dahil edildi

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün bilimsel yayını olan International Journal of Armenian Genocide Studies (Uluslararası Ermeni Soykırımı Araştırmaları Dergisi), dünyanın en saygın akademik platformlarından biri olan Scopus uluslararası bilimsel veritabanına kabul edildi.

Gelişme Müze-Enstitü’nün resmî Facebook sayfasından duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu başarı yalnızca Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü için değil, aynı zamanda Ermeni Soykırımı araştırmaları alanının tamamı için önemli ve anlamlı bir gelişmedir. Bu durum, Ermeni Soykırımı çalışmalarının uluslararası düzeyde artan değerini ve bilimsel yankısını gözler önüne sermektedir. Bu sürecin oluşmasına ve yerleşmesine katkı sunan herkesi tebrik ediyoruz.”

Derginin Scopus’a kabulü, Ermeni Soykırımı araştırmalarının küresel akademik alanda daha geniş bir görünürlük kazanmasına ve disiplinler arası çalışmalara entegre edilmesine önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI