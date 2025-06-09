Ermeni siyasetçiler Viyana’da Azerbaycanlı siyasetçiler ile bir araya geldi

Avusturya’nın Ulusal Savunma Akademisi’nde, ICEUR – International Center for European Union Research (Avrupa Birliği Araştırmaları Uluslararası Merkezi) tarafından Ermeni ve Azerbaycanlı siyasetçiler arasında bir toplantı düzenlendi.

Bu konuda Azerbaycan Millî Meclisi milletvekili ve Milli Cephe Partisi Başkanı Razi Nurullayev, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak toplantıya ait bir fotoğraf yayınladı.

Fotoğraftan anlaşıldığına göre toplantıya Azerbaycan’dan Müsavat Partisi Meclis Başkanı Arif Hacılı, Ermenistan’dan ise Aydınlık Ermenistan Partisi Başkanı Edmon Marukyan ile Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi “Onurum var” grubunun başkanı ve Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Hayk Mamijanyan katıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu