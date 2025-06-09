Azerbaycan, yaşam süresi endeksinde en alt sıralarda yer aldı

Azerbaycan, yaşam süresi endeksinde en alt sıralarda yer alıyor. Uluslararası Global Relocate kuruluşunun son raporuna göre, Azerbaycan 166. sırada bulunuyor. Ülkede ortalama yaşam süresi yalnızca 69,4 yıl.

Buna karşılık, bölgedeki diğer ülkelerde — Gürcistan ve Ermenistan’da — bu gösterge görece daha yüksek. Gürcistan’da ortalama yaşam süresi 71 yılken, Ermenistan’da 72 yıl olarak ölçüldü.

Dünya sıralamasının zirvesinde 85,9 yıl ile Monako yer alırken, listenin sonunda ise ortalama 52,5 yıl yaşam süresiyle Nijerya bulunuyor.

Ermenistan Kamu Radyosu