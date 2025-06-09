Azerbaycan-İsrail yakınlığına yönelik Türkiye’deki eleştiriler Bakü’de rahatsızlık yarattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye medyasındaki bazı haberlerin Azerbaycan’a zarar verdiğini söyledi. BBC Azerbaycanca konuyla ilgili gelişmeleri derledi:

Azerbaycan ile İsrail arasındaki yakın ilişkiler Türkiye’de bazı çevrelerce eleştiriliyor

Sosyal medyada İstanbul’da bu ilişkiye yönelik eylemleri protesto eden fotoğraflar dolaşıyor.

Bir süre önce, TBMM üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Azerbaycan’ı İsrail’e dost dediği için eleştirmişti.

Gergerlioğlu “İsrail’e dost diyorsunuz. Sonra da ‘iki devlet, bir millet’. Böyle bir şey olabilir mi?! Yazıklar olsun size, bebekler ölürken işbirliği olabilir mi?” dedi

BBC’nin analizine göre Azerbaycan ve Türkiye’deki hükümet yanlısı medya, bu konu hakkında yazmıyor.

Habere göre resmi olmayan yollarla dağıtılan videolar ise, Azerbaycan hükümetinin bu eleştirilerden endişe duyduğunu gösteriyor.

Bu videolardan birinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye medyasında yayınlanan bazı haberlerin Azerbaycan’a zarar verdiğini belirtti. Hacıyev şunları söyledi:

“Türk medyasında, elbette hepsi değil, ancak bazılarında şu başlıklar var: ‘Azerbaycan Siyonist rejimle bir araya geldi. Azerbaycan’ın Gazze katliamında parmağı var.’ Sanki Filistin sorunu Azerbaycan’la ilgiliymiş gibi. Bu bizim için zararlı”

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı, Azerbaycan’ın İsrail ile yakın ilişkilerini Karabağ sorunuyla ilişkilendirdi.

Hacıyev Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nı özellikle İsrail’den satın alınan silahlar sayesinde kazandığını söyledi.

Hikmet Hacıyev ayrıca, Filistin meselesi konusunda Türkiye’de Azerbaycan’a yönelik yapılan eleştiriler hakkında da yorum yaptı ve şöyle dedi:

“Bugün Filistin’de bazı şeyler oluyor, ancak bu Azerbaycan’ın iradesi dışında. Bu bizim gücümüzün de ötesinde. Bölgede daha önemli ülkeler var ve yapabilecekleri hiçbir şey yok. Bunun sorumlusu Azerbaycan mı? Bu doğru değil vallahi”

Hacıyev Azerbaycan’ın ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek ve siyasi istişareler yapmak için Bakü’de her iki tarafın katıldığı toplantılar düzenlediğini de sözlerine ekledi.

(BBC Azerbaycanca)

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