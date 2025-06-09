2024’te kaç kişi Ermenistan vatandaşı oldu?

Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın kararnameleriyle 2024 yılında 20.770 kişiye vatandaşlık verildi.

Bunu Ermenistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Khaçatur Poğosyan, Ermenistan Ulusal Meclisi Daimi Komisyonlarının ortak oturumunda 2024 yılı devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin yıllık raporu sunarken açıkladı.

Poğosyan şu açıklamayı yaptı: “Hükümetin yetkili organlarının önerileri doğrultusunda, 2024 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığına ilişkin 185 kararname kabul edilmiştir. Sonuç olarak, 20.770 kişiye Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiştir.”

Ayrıca, cumhurbaşkanının kararnameleriyle 3.746 kişinin Ermenistan vatandaşlığı sona erdirilmiştir.

ERMENİ HABER AJANSI