Yunanistan’da iç savaş dönemine ait yeni toplu mezarlar ortaya çıkarıldı

Yunanistan’da Selanik yakınlarında, iç savaş dönemine ait 14 kişilik yeni bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Yüzeye yakın gömülen cesetlerin, Yedi Kule Hapishanesi’nde infaz edilen komünist sempatizanlara ait olduğu düşünülüyor.

Kuzey Yunanistan’daki Selanik kenti yakınlarındaki bir banliyöde yer alan bir parkta, Yunan İç Savaşı dönemine ait olduğu belirlenen ve 14 kişiye ait yeni bir işaretlenmemiş mezardaha gün yüzüne çıkarıldı. Yerel yetkililer, kazıların Cumartesi günü ortaya çıktığını açıkladı.

Bu son keşif, bu yılın başlarında yine Neapoli-Sykies bölgesinde ortaya çıkarılan, birbirine yakın konumdaki işaretlenmemiş mezar çukurlarına benzerlik gösteriyor. Tarihçilere göre, mezarlardaki cesetler, yakınlardaki Bizans dönemine ait bir kalede tutulan, komünist ya da komünist sempatizanı olduğu öne sürülen mahkumlara ait. Bu mahkumlar 1946 ile 1953 yılları arasında idam edildi.

Yedi Kule olarak bilinen ve Yunanca adı “Eptapyrgio” (Yedi Kule) olan kale, 1946-49 yıllarındaki Yunan İç Savaşı sırasında ve hemen sonrasında komünist sempatizanların işkence gördüğü ve infaz edildiği bir hapishane olarak kullanılıyordu.

Yeni mezarlar, parkta yapılan bir yenileme çalışması —yeni bankların yerleştirilmesi dahil— sırasında bulundu. Park projesinin baş mühendisi Haris Charismiadis’in Associated Press’e (AP) verdiği bilgiye göre, mezarlar yüzeye oldukça yakın bir konumda yer alıyordu.

Yerel belediye başkanı Simos Daniilidis, park yenileme çalışmalarının şu an öncelikli olmadığını belirterek, “Kazıların sürmesi için ısrar ettik” dedi. Geçtiğimiz hafta bulunan cesetlerin çoğunu ortaya çıkaran Charismiadis, bölgede daha fazla mezarın olduğuna emin. Hatta parkın çevresindeki asfalt yolların altında bile gömülü kalıntılar olabileceğini düşünüyor. Kazılara bir arkeolog da eşlik ediyor.

Bu yılın başlarında bulunan 33 ceset yan yana düzgün şekilde yerleştirilmişken, son keşifteki cesetler rastgele ve aceleyle üst üste atılmış gibi görünüyor. Bazılarının baş ve gövdeleri birbirinden ayrılmış durumda.

Yedi Kule hapishanesinde infaz edilen mahkumların ailelerine çoğu zaman ölüm haberleri verilmez, cenazeleri teslim edilmezdi. Bazı aileler, yakınlarının akıbetini, onlara temiz kıyafet götürmek için hapishaneye giderken bindikleri otobüste okudukları bir gazeteden öğrenmişti.

İnfaz edilenlerin yakınları, bulunan kalıntıların kimliklerinin belirlenebilmesi için DNA testleri yapılmasını talep ediyor. Ancak testler henüz başlamış değil.

Euronews