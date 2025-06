Yardım taşıyan Madleen teknesi Gazze’ye ilerlemeye devam ediyor

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de dahil olmak üzere on iki aktivisti taşıyan, Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (FFC) organizasyonuyla 1 Haziran Pazar günü Sicilya’dan yola çıkan Madleen isimli tekne, İsrail’in işgal ettiği Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Yolculuğun 24 saat içinde bitmesi öngörülüyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (FFC) organizasyonuyla 1 Haziran Pazar günü Sicilya’dan yola çıkan Madleen, işgal altındaki Filistin topraklarına varmak üzere. Aslında teknenin geçen ay Malta’dan yola çıkması planlanıyordu, ancak grubun gemisi bir drone saldırısında hasar gördü. Yeni görevde, dünyaca ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de yer alıyor.Thunberg’in yanı sıra “Game of Thrones” dizisinden hatırlayabileceğiniz, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve iki Türkiye kökenli aktivistin de olduğu 12 aktivisti taşıyan tekne, Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısına ithafen “Madleen” adını taşıyor.Yedi gün süreceği öngörülen yolculukta sona varılmak üzere. Avrupa Parlamentosu’nun Fransız-Filistinli Üyesi Rima Hassan, dün paylaştığı bir sosyal medya gönderisiyle bir gün içinde Filistin sularına ulaşacaklarını açıkladı. Hassan’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonuna aktif muhalefeti nedeniyle İsrail’e girişi yasaklanmıştı.Resmi veriler Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamının yetersiz beslendiğini ve her beş Filistinliden birinin açlık sınırında olduğunu belirtiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre, Thunberg, limandan hareket öncesinde yaptığı açıklamada, kendilerini “ablukayı sembolik olarak kırmayı amaçlayan sivil bir misyon” olarak tanımladı. Thunberg, “Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin için mücadele etmeliyiz. Burada bulunuyorum çünkü bu bir zorunluluk.” dedi.Greta Thunberg: “Hükümetlerimiz harekete geçmediği için buradayız”Greta Thunberg de tekne yola çıktıktan sonra yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:”Biz Filistinlilerin liderliğindeki daha geniş ve büyük, küresel Filistin özgürlük hareketinin bir parçasıyız. Hükümetlerimiz harekete geçmediği için buradayız. “Buradaki haber Gazze’ye gitmemiz değil, İsrail Gazze’yi kuşatması ve İsrail’in onlarca yıldır insanlara bakı, etnik temizlik, soykırım ve he tür savaş suçu işlemesi.”Üzerinde “Özgür Filistin” yazılı siyah tişörtü ve kefiyesiyle konuşma yapan Thunberg, “Bu misyon, onlarca yıldır süren bunaltıcı baskının ardından, İsrail tarafından sistematik olarak aç bırakılan, etnik temizlik ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerle ilgilidir. Ve bu, bizim hükümetlerimizin, kurumlarımızın, şirketlerimizin ve medyamızın desteğiyle gerçekleşiyor. Bu misyonun ne kadar tehlikeli olduğu önemli değil. Bir soykırım karşısında tüm dünyanın sessizliği bundan çok daha tehlikeli” diye konuştu.İsrail ordusu: “Karasularını korumaya hazırız”Öte yandan İsrail ordusu ise 3 Haziran Salı günkü açıklamasında ülkenin “karasularını korumaya hazır olduklarını” söyledi. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin “Donanmamız İsrail’in karasularını ve denizdeki sınırlarını korumak için gece gündüz görev yapıyor” dedi. Sözcü Madleen teknesiyle ilgili bir soruya karşılık da “Bu vakada da hazırlıklıyız” dedi.İsrail tekneye saldırırsa aynı zamanda bir Avrupa Parlamentosu vekiline saldırmış olacak. İsrail ordusu, bebek maması, protez, tıbbi kit taşıyan tekneyi durdurmakla tehdit ederken tekne yol boyunca birden fazla kez drone’lar tarafından takip edildi. Thunberg, yola çıktıktan sonra yaptığı bir açıklamada saldırıları ve olası bir askeri ablukaya karşı neler yapacaklarını şu sözlerle anlattı:“Güvenlik prosedürlerimiz var, farklı senaryolara hazırız. Şunu da belirtmek isterim: Yaşam için gerekli yardımı taşıyan barışçıl gönüllülerin saldırı tehdidi altında olması çok şey anlatıyor. Bu görev bizimle ilgili değil; bu, Filistin halkı ve onların maruz kaldığı soykırım, işgal ve etnik temizlikle ilgili. (…)Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ne olacağını öngörmek zor ama yola devam edeceğiz.

