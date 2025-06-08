Romanya’da Hamsin Yortusu: Binlerce Katolik 100 yıllık geleneği sürdürdü

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Binlerce hacı, Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük Hamsin Yortusu etkinliği olarak kabul edilen ayine katılmak üzere Cumartesi günü Romanya’nın Șumuleu Ciuc kentine akın etti.

Yüzyıllardır süren bir geleneği yaşatan bazı inananlar, törene başlamadan önce Fransisken katedralinde dua etti, ardından Șumuleu Tepesi’ndeki açık hava sunağına doğru yürüdü.

Hacıların çoğu, haftalar önce Avusturya’nın Mariazell kentinden yola çıkarak neredeyse bin kilometrelik bir mesafe kat etti. Orta Avrupa boyunca bir haç rotasını izleyen bu yolculuk, Hamsin Yortusu’na özel düzenlenen büyük geçit töreniyle Harghita’da sona erdi. Bu yolculuk, “Via Mariae” olarak biliniyor.

Çoğunluk anlayış, sağlık ve barış için dua ettiklerini iddia ediyor.

Haç Yolu olarak adlandırılan güzergahlardan biri Fransisken kilisesinin yakınından başlıyor ve İsa’nın Golgota’da durduğu yerleri sembolize eden 14 haç içeriyor.

“İşte bu yüzden buraya geliyorum. Meryem Ana’ya inanıyorum, o mucizeler yaratıyor. Ayrıca burası çok güzel!” dedi bir katılımcı.

“Tüm Avrupa’dan herkes yüzlerce ve yüzlerce yıldır buraya geliyor. Ben de bu yüzden geliyorum. Tüm ailemle birlikte buraya geldiğim için çok mutluyum” diye ekledi.

Bir başka hacı da ayine katılmak için geldiğini söyledi. “Son iki yıldır ben de katılıyorum ve hoşuma gidiyor. Avrupa’dan insanların buraya geldiğini görmek hoşuma gidiyor.”

Katolik hacılar, Romanya’nın Șumuleu Ciuc kentinde tepeleri doldurdu, 22 Mayıs 2021. AP

Sumuleu Ciuc’a hac yolculuğu 450 yıl öncesine dayanıyor ve 1576’da Transilvanya Prensi John Sigismund’un bölgedeki Roma Katoliklerine (Ciuc, Gheorgheni ve Cashin’in Secler koltukları) Üniteryen dinini empoze etmeye çalıştığı ve sonuçta başarısız olan tarihi bir olayla bağlantılı.

Her yıl düzenlenen Roma Katolik Hac ziyareti için Macaristan, Slovakya ve Romanya’nın dört bir yanından çok sayıda Katolik seyahat ediyor. Nisan ayında hayatını kaybeden Papa Francis de 2019 yılında hac ziyaretini gerçekleştirmişti.

Yerel yetkililere göre, geçen yıl dini etkinliğe 300 binden fazla kişi katıldı.

Euronews