Paris’te bir hahama sandalye ile vuran Filistinli tutuklandı

Olay, Yahudi toplumu ve hükümet arasında büyük öfkeye yol açtı

Paris polisi, dün bir hahama sandalyesiyle saldırarak Yahudi cemaatinin ve hükümetin öfkesini çeken bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Bir polis kaynağı AFP’ye, tutuklunun Neuilly-sur-Seine’deki bir kafenin terasında oturan Haham Eli Lemel’e sandalye fırlatarak saldırdığını ve yüzüne vurduğunu söyledi.

Davaya aşina bir kaynak, onun Almanya’da yasadışı olarak yaşayan bir Filistinli ve eyaletinde seyahat etmesine izin veren bir belgeye sahip olduğunu söyledi.

Elinde bulunan Almanca kimlik belgelerine göre 28 yaşındaki fail Refah doğumlu. Savcılık, ağırlaştırılmış saldırı soruşturması açtığını vurguladı.

Alninden yaralanan haham, geçen hafta Fransa’nın kuzeybatısındaki Deauville’de de benzer bir olay yaşadığını söyledi. Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, “Sanki… görünüşümüz nedeniyle sınıflandırılıyoruz, bu çok üzücü” dedi. Haham, başında kipa takıyordu ve uzun gri sakalı vardı.

Lemille, dün Paris’in banliyösünde bir kafede otururken kafasına bir sandalye ile vurulduğunu açıkladı. “Kendimi yerde buldum ve hemen kan aktığını hissettim.” Dedi.

Olaydan şaşkına döndüğünü ve emin olmadığını, ilk başta bir pencereden veya bir binanın çatısından bir şeyin düştüğünü düşündüğünü, sonra saldırıya uğradığını fark ettiğini söyledi.

Başbakan François Bayrou, “Açıkça bir saldırıydı, çünkü kurbanın fiziksel görünümü… birinin öfkesini, nefretini ve saldırganlığını uyandırdı” ifadesini kullandı.

Başbakan, “toplumun durumunun kamusal tartışmanın radikalleşmesine yol açmasından” duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Fransa Yahudi Kurumları Temsilci Konseyi (CRIF), X platformunda “anti-Semitik saldırıyı en güçlü şekilde” kınadı. Konsey Başkanı Elie Corchia, “Din karşıtı eylemlere karşı sıfır tolerans olmalı” dedi.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre Paris’teki Holokost anıtı, üç sinagog ve bir restoranın mayıs ayı sonunda yeşil renge boyanması, İsrail’de öfkeye, Avrupa’nın en büyük Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapan Fransa’da ise sert kınamalara yol açtı.

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