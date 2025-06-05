Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la telefonda görüştü

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la telefonda görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği için kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2025

Başbakan Paşinyan ise Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Kurban Bayramı’nı kutladı.

BirGün Gazetesi